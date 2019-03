Apple sluit Android- en iOS-versies tijdschriftenapp Texture op 28 mei

Apple sluit de Android- en iOS-versies van tijdschriftenapplicatie Texture op 28 mei. Vorig jaar werd de Windows-versie al geschrapt. Apple nam Texture vorig jaar over om de kennis te gebruiken voor de het onlangs aangekondigde Apple News+.

Gebruikers van Texture hebben een bericht gekregen waarin staat dat de dienst op 28 mei stopt en dat staat ook in een faq op de website. Abonnementen worden stopgezet en klanten worden doorverwezen naar Apple News+, de vernieuwde nieuwsdienst van Apple waar ook tijdschriften aan zijn toegevoegd. Texture-gebruikers krijgen een maand gratis toegang tot Apple News+, maar dat geldt voor iedereen. Die nieuwe dienst van Apple werkt overigens niet op Android.

Texture is een app voor het lezen van tijdschriften. Gebruikers konden voor 10 dollar per maand een abonnement afnemen om onbeperkt te lezen in aanbod van verschillende uitgevers. De apps voor iOS en Android zijn op dit moment nog beschikbaar, maar na 28 mei niet meer.

Vorig jaar stopte Apple al met de Windows-versie van Texture, dat was enige maanden nadat Apple de app had overgenomen. Hoewel Apple het nooit letterlijk heeft gezegd, is het aannemelijk dat het bedrijf techniek of expertise van Texture heeft gebruikt voor het opzetten van zijn eigen abonnementsdienst met tijdschriften.