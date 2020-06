Screenshots tonen Audio-tab in Apple News-app voor voorgelezen nieuws

Er zijn screenshots verschenen van een Audio-tabblad in de Apple News-app die op elk iOS-apparaat staat. Daarin kunnen abonnees nieuwsartikelen beluisteren in plaats van lezen. De functie is verborgen in de bètaversie van iOS 13.5.5.

Gebruikers hoeven het tabblad niet te gebruiken, maar lijken ook aan digitale assistent Siri te kunnen vragen om nieuws voor te lezen, meldt 9to5Mac. Er gingen al langer geruchten dat Apple in zijn News-app met audio-artikelen zou komen, maar het bestaan van de functie in de bètaversie van iOS 13.5.5 laat het voor het eerst zien.

De functie werkt als de mediaspeler in de Podcasts-app, met de mogelijkheid om de afspeelsnelheid aan te passen, vijftien seconden te skippen en naar het volgende verhaal te gaan. Gebruikers die niet betalen zouden alleen previews kunnen horen. Voor de volledige versies zou Apple News+ nodig zijn, een betaald abonnement voor de Apple-app. Apple News is nog niet in het Nederlands beschikbaar, maar werkt al wel enige jaren in het Engels.