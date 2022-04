De Correspondent introduceert app voor podcasts en audioverhalen

De Correspondent heeft een De Correspondent-app uitgebracht, waarmee de audioverhalen en podcasts van het medium te beluisteren zijn. Voorheen werden deze opnames alleen via SoundCloud verspreid, maar daar wil het bedrijf niet meer van afhankelijk zijn.

Het nieuwsmedium zegt de app te hebben ontwikkeld, om de privacy en onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Zo worden bij SoundCloud de gebruikers via trackers gevolgd, schrijft De Correspondent. De nieuwssite lijkt ook Spotify te hebben overwogen voor haar podcasts, maar besloot uiteindelijk niet voor deze dienst te kiezen. Volgens De Correspondent koopt Spotify 'grote shows' op om deze achter een betaalmuur te zetten. Het nieuwsmedium zegt niet afhankelijk te willen zijn van 'deze machtige aanbieders' en ontwikkelde daarom een eigen luisteromgeving.

Op de app van De Correspondent verschijnen de voorgelezen nieuwsverhalen en podcastshows van het nieuwsmedium. Via de app kunnen gebruikers ook in contact komen met de journalisten van het platform en met andere gebruikers. Het bedrijf wil dat het in de toekomst ook mogelijk wordt om de verhalen van De Correspondent te kunnen lezen en overweegt het bedrijf om video's aan te bieden.

De app is er als zowel een Android- en een iOS-versie. Via de Home-pagina van de app kunnen gebruikers het nieuwste verhaal van de dag zien, evenals recent afgespeelde verhalen en een overzicht van de De Correspondent-podcasts en -series. In de Recent-pagina staan de audioverhalen en podcasts op chronologische volgorde.

De app van De Correspondent is geen vervanging van de andere audiodiensten, maar een aanvulling daarop. Zo is de SoundCloud-pagina van De Correspondent dinsdagochtend nog aangevuld. Het nieuwsmedium zegt op deze manier de verhalen zo breed mogelijk te willen aanbieden.