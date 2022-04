'Gebruik Kubernetes niet met portabiliteit van applicaties als hoofddoel'

Organisaties moeten niet voor Kubernetes kiezen als het ze voornamelijk om de portabiliteit van applicaties te doen is. Dat stellen analisten van Gartner. De keuze voor Kubernetes zou nog steeds voor een lock-in zorgen, maar dan op het niveau van de abstractielaag.

Het is geen goed idee om voor Kubernetes te kiezen als de voornaamste reden het voorkomen van lock-in is, stellen de analisten van Gartner. De keuze voor universele portabiliteit gaat volgens het bedrijf gepaard met kosten, de zogenoemde portability tax, zoals managementoverhead en het moeten aanpassen van applicaties. Bovendien moeten kosten gemaakt worden om niet afhankelijk te worden van de diensten van een enkele cloudaanbieder en met alternatieve partijen in zee te gaan.

Een lock-in bij een cloudaanbieder voorkomen is een aantrekkelijk idee, maar de keuze voor Kubernetes zorgt voor een lock-in op het niveau van de abstractielaag, verduidelijken de analisten volgens The Register. Het gebruik van abstractielagen bij cloudplatformen biedt volgens hen niet dezelfde functionaliteit als de onderliggende diensten van die platformen.

Bovendien zouden de meeste applicaties helemaal nooit overgezet hoeven te worden van de ene cloudaanbieder naar de andere. Het voorbereiden op portabiliteit en de kosten voor het overzetten van data zouden zelden opwegen tegen de besparing die te realiseren is door over te stappen op de goedkoopste infrastructuur, zo luidt de conclusie verder. De analisten stellen dat organisaties primair voor Kubernetes moeten kiezen vanwege de schaalbaarheid en het moderniseren van hun applicatie-infrastructuur.

Kubernetes, of K8s, is een platform om het uitrollen en het beheer van applicatiecontainers te automatiseren. Het platform is oorspronkelijk ontworpen door Google, maar inmiddels is de Cloud Native Computing Foundation verantwoordelijk voor Kubernetes.