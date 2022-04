Tweakers zoekt een techredacteur voor de nieuwsredactie

Zoek jij altijd alles uit rond tech en volg je de laatste ontwikkelingen, of het nu om pc-componenten, consumentenelektronica, software of maatschappelijke techzaken gaat? Kun je snel en accuraat schrijven, lastige materie helder uitleggen en de juiste mensen en andere bronnen vinden om meer te weten te komen? Dan komen we graag met je in contact, want we zoeken een techredacteur voor de nieuwsredactie van Tweakers.

Wie wij zoeken

…iemand die:

een passie heeft voor technologie

het technologie- en internetnieuws op de voet volgt

de vaak complexe techonderwerpen helder uiteen kan zetten

nieuws als startpunt ziet voor uitgebreidere verhalen

enthousiast onderwerpen voorstelt en uitwerkt

contact opneemt met deskundigen om onderwerpen uit te diepen

snel, foutloos en accuraat kan schrijven

ervaring heeft met schrijven voor internet

affiniteit heeft met de doelgroep van Tweakers

Wat doe je als Tweakers-techredacteur?

Je komt te werken in het nieuwsteam van de Tweakers-redactie. Samen met je directe collega’s zorg je voor de publicatie van artikelen over actuele onderwerpen. Dat kunnen zowel nieuwsberichten als achtergrondartikelen zijn. Je neemt contact op met deskundigen, bedrijven en anderen om accuraat over de onderwerpen te berichten en tot artikelen te komen die de lezer duidelijk maken wat er werkelijk speelt. Als redacteur heb je daarnaast veel contact met de community.

Je komt te werken in een hecht team van redacteuren die net zo enthousiast over tech zijn als jij. Samen met hen kun je belangrijke technologische ontwikkelingen uitdiepen en brainstormen over de beste manier om de lezer van informatie te voorzien. Tweakers richt zich daarbij op de echte techliefhebber die plezier uit technologie haalt en er alles over wil weten.

Wat wij bieden

We bieden je een contract voor een voltijdfunctie (38 uur), met een salaris conform de cao voor het Uitgeverijbedrijf.

De redactie van Tweakers bevindt zich aan de Jacob Bontiusplaats 9 in Amsterdam. De huidige coronacrisis maakt thuiswerken de norm, maar op termijn is het streven het redactiekantoor tenminste voor een deel weer te bevolken. Sommige collega’s werken er al regelmatig.

De sfeer bij Tweakers is los, maar ook gedreven. We proberen onze bezoekers het ultieme techplatform te bieden dat ze verdienen.

Tweakers is onderdeel van DPG Media, uitgever van onder andere de Volkskrant, Trouw, AD en Het Parool. Daardoor heb je toegang tot een uitgebreid intern opleidingsprogramma waarin jaarlijks tientallen leerzame cursussen worden aangeboden.

Reageer!

Wil je reageren op deze vacature, stuur dan een sollicitatie met motivatie en cv naar olaf@tweakers.net. Je kunt ook mailen als je meer informatie wilt.