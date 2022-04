Review en win de Honor Watch GS Pro of de Honor Watch ES!

Honor introduceert liefst twee nieuwe smartwatches tegelijk: de Honor Watch GS Pro en de Honor Watch ES. Zo wil het technologiemerk zowel de stoere outdoor avonturier als de modebewuste fitnessgebruiker bedienen.

Smartwatches en fitnesstrackers zijn hot en Honor laat zich dan ook niet onbetuigd. Het bedrijf is al een tijdje actief met zijn Band- en Magic Watch-lijn en introduceert nu twee gloednieuwe modellen. Er liggen maar liefst zes gloednieuwe horloges klaar om door jullie onder handen te worden genomen waarna jullie de gebruikerservaringen in een review kunnen opschrijven: drie exemplaren van de Honor Watch GS Pro en drie van de Honor Watch ES.

Voor de Pro

De Honor GS Pro is volgens Honor de ‘eerste smartwatch voor stadsavonturiers, gebouwd om de zwaarste omstandigheden te weerstaan’. ​​Opvallend feit is dat de watch tot wel 25 dagen accuduur levert, dankzij de Kirin A1-chipset. Het horloge is uitgevoerd met roestvrijstalen knoppen en gepersonaliseerde wijzerplaten voor buiten, met maximaal veertien MIL-STD-810G-certificeringen. Het is verder voorzien van een 1,39"-fullscreen-amoledtouchscreen, met 454x454 pixels bij 326ppi.

Voor de fitte fashionliefhebber

Met de Honor Watch ES wil Honor een modieuze fitnesssmartwatch afleveren. Het slanke design met 30mm-horlogekader en 10,7mm dikte zorgt voor een gewicht van slechts 21 gram (zonder horlogebandje). Het ES-model heeft een 1,64"-amoledkleurenscherm met 456x280 pixels en een accuduur van 10 dagen.

Meedoen met het Tweakers Testpanel

Ben jij gek van smartwatches en lijkt het je leuk om een review te schrijven over de Honor Watch GS Pro of de Honor Watch ES? Vul dan hieronder de poll in en geef aan welke van deze twee smartwatches je wilt testen. Drie winnaars mogen een uitgebreide review schrijven over de Honor Watch GS Pro en drie winnaars over de Honor Watch ES. Wie wordt geselecteerd om een Honor Watch te testen, mag hem na afloop houden!

