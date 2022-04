Crimediggers #3 komt eraan! Meld je nu aan voor een exclusief kick-off event

Crimediggers - de populaire, spannende online game van de politie - is terug, met een gloednieuwe experience. 24 september vindt een exclusief event plaats rond Crimediggers #3 en jij kunt daarbij zijn!

De game Crimediggers kun je zien als een spannende detective waaraan je deelneemt van achter je computer. Je moet je hersens laten kraken en al je technische skills inzetten om de puzzels in het spel op te lossen. Goed nieuws: er is een derde versie van Crimediggers, en Tweakers-leden kunnen als allereerste in Nederland aan de slag met de 2020-editie!

Speel als eerste Crimediggers #3

Op 24 september 2020 wordt Crimediggers #3 met een bijzondere persconferentie aangekondigd. Twaalf tweakers kunnen bij dit grootse kick-off-event op de High Tech Campus in Eindhoven aanwezig zijn, om zich als allereerste aan de game te wagen en een klus op zich te nemen zoals echte digitale rechercheurs dat doen.

Na de persconferentie mogen de deelnemers direct aan de slag met Crimediggers #3. Hierbij zullen ze net als bij echt politiewerk onderling samenwerken om sneller tot een oplossing te komen. Misschien heeft de ene tweaker wel de sleutel voor het oplossen van het probleem van een andere deelnemer? Door de krachten van data-analyse, opensource-onderzoek en heel goed observeren te bundelen, komen tweakers verder.

Complex recherchewerk

Crimediggers #3, een spannende, realistische game die de politie zelf heeft ontwikkeld, laat hbo'ers en wo’ers kennismaken met het complexe digitale opsporingswerk bij de politie. Het willen oplossen van puzzels en net zo lang doorgaan tot het lukt, past sterk bij opsporingswerk. Door de game te spelen, leren tweakers wat ze bij de politie kunnen verwachten, wat er van ze gevraagd wordt en of ze er wellicht geschikt voor zijn. Het gaat hierbij om een combinatie van inzicht en talent.

We kennen allemaal de politie als het ‘blauw op straat’, maar ook op het gebied van IT is het een verrassend veelzijdige organisatie. Geïnteresseerden kunnen bij de digitale recherche aan de slag in teams die zich onder andere bezighouden met legaal hacken en het aanpakken van cybercrime. Daarnaast werken DevOps-teams met big data en opensource-technologie, ontdekken datascientists de patronen in data om daarmee een nieuwe inbraak te voorspellen, en ontwikkelen developers waardevolle apps voor collega’s op straat. Infrastructuur- en securityspecialisten leveren daarnaast een belangrijke bijdrage in het beveiligen van alle systemen van de politie tegen cyberaanvallen. De politie is dan ook continu op zoek naar IT-talenten die het verschil willen en kunnen maken.

Voor wie is Crimediggers #3?

Crimediggers #3 is dé uitdaging voor mensen die trots zijn op hun technische skills, die dol zijn op technische raadsels en zich daar helemaal in kunnen vastbijten. Voor het spelen van het spel is het handig als deelnemers over de volgende skills beschikken, waarbij met name de eerste twee goed van pas komen:

• Het goed kunnen analyseren van data

• Hackers-skills

• Skills op het gebied van osint zijn mooi meegenomen

Het programma

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

09:00 - 10:00 Persconferentie

10:00 - 10:30 Pauze

10:30 - 14:00 Crimediggers spelen (tussendoor ruimte voor lunch en pauze)

Locatie: High Tech Campus, Eindhoven

Datum: 24 september 2020

Tijdens het event is een cameraploeg aanwezig om een sfeerverslag te maken, en aanwezigen gaan sowieso naar huis met een leuke goodiebag.

Zo meld je je aan voor Crimediggers #3

Lijkt het je wat om bij dit spannende Crimediggers #3-event aanwezig te zijn? Of laat je deze editie van Crimediggers aan je voorbijgaan? Laat het ons weten in onderstaande poll. Daarnaast hebben we een forumtopic geopend waarin je jouw skills en motivatie nader kunt omschrijven. Beschrijf in je motivatie duidelijk welke skills van jou tijdens deze dag een bijdrage kunnen leveren. skill(s): <1>, <2>, etc. De winnaars worden geselecteerd op basis van de aangegeven keuze in de poll en op motivatie.

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 2 september 2020 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 8 september 2020 08:00 uuur via de poll en het forumtopic.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen en je kunt slechts één keer aan de poll en forumtopic deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 09 september 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden op basis van motivatie geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

De winnaars zijn beschikbaar op 24 september 2020 om het evenement bij te wonen. De uitnodiging voor het evenement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Een videograaf gaat jullie eerste reacties opnemen. Houd er dus rekening mee dat de kans bestaat dat je in de video komt.

Het event wordt georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid inzake COVID-19. Dit betekent o.a. 1,5 meter, gezondheidscheck bij binnenkomst, een vaste zitplaats etc.

In verband met COVID-19 wordt er nadat de winnaars zijn geselecteerd ook een reservelijst om deel te nemen aan het event aangemaakt. Het kan dus zijn dat je een mail ontvangt op basis van je interesse in het event voor de reservelijst.

Medewerkers van Tweakers en de politie zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.