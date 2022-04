Back 2 Reality - Dag 8

Win de Dynabook Satellite Pro L50-G-11H

Normaal zouden we dit artikel beginnen met ‘helaas, de zomervakantie is voorbij en het is tijd om terug te gaan naar bijvoorbeeld kantoor of (weer) te beginnen op school’. Back 2 Reality, wat is dat ook alweer? Hoe zag ons leven er pre-corona uit? Bijna de hele wereld is in de afgelopen maanden tot stilstand gekomen. Hopelijk kunnen we het nieuwe schooljaar met hernieuwde energie oppakken, fysiek dan wel digitaal. Back 2 Reality is bij ons in ieder geval altijd een feestje, want we mogen weer leuke prijzen weggeven, dankzij onze partners.

Wat moet je doen om kans te maken op de laatste prijs van Back 2 Reality? We maken het heel gemakkelijk: als je onderstaande actie leuk vindt en dit product wil winnen, hoef je alleen maar in de poll eronder aan te geven dat je kans wil maken!

Vandaag kun je de Dynabook Satellite Pro L50-G-11H winnen, mogelijk gemaakt door Dynabook.

Productinformatie vanuit Dynabook

Specs De dynabook Satellite Pro L50-G is de toekomstbestendige partner voor de werkdag, met een 10de generatie Intel® Core™ processor en Windows 10 Pro. Maak van elke omgeving je kantoor met een groot nauwkeurig touchpad en volwaardig toetsenbord met numeriek deel. Werk onder alle lichtomstandigheden door het grote 15 inch mat FHD scherm. De L50 serie is verrassend dun en licht om mee te nemen en met een accuwerkduur tot 10 uur, ideaal om overal mee naar toe te nemen. Aan internetverbindingen geen gebrek met WiFi 6 of Gigabit LAN mogelijkheden. Tevens verbind je makkelijk met alle appratuur in de omgeving via HDMI, USB en bovenal USB-C welke zorgt voor Data, Power en Beeld over 1 kabel. Jouw allround professional partner voor de werkdag, met de laatste tech en maar liefst 5 jaar garantie een toekomstbestendige oplossing. dynabook is de nieuwe merk naam van Toshiba laptops. Sharp Corporation nam Toshiba's computerbedrijfstak over in oktober 2018 en vanaf april 2019 staat dit bedrijf wereldwijd bekend als 'dynabook'. De zakelijke Satellite Pro, Tecra en Portegé lijnen blijven ongewijzigd en bieden dezelfde voordelen en kwaliteit voor organisaties en professionals, enkel de merknaam is veranderd naar ’s werelds eerste notebook de dynabook J-3100 SS001.

​​ ​​ Schermdiagonaal 15,6'' Resolutie 1920x1080 (full hd) Toetsenbordindeling Qwerty Videochip Intel UHD Graphics Werkgeheugen 8GB Totale opslagcapaciteit 256GB

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag, Dynabook. Wil je hem winnen? Vul dan snel onderstaande poll in om automatisch kans te maken.

Back 2 Reality - Dag 8 Poll Ja, ik wil kans maken op de Dynabook Satellite Pro L50-G-11H

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Let op: dit is de laatste dag!

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 01 september 2020 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 03 september 2020 07:55 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll van vandaag deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 04 september 2020 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht). Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en Dynabook zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.