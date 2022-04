Tweakers en Hardware Info bundelen krachten, voor de echte techliefhebber

Het is bijna vier jaar geleden dat Hardware Info door ons moederbedrijf DPG Media werd overgenomen en ons kwam vergezellen op de bovenste etage van het Tweakers HQ in Amsterdam-Noord. Tot die overname waren we meer dan vijftien jaar directe concurrenten, maar sindsdien werken we achter de schermen steeds meer samen en zoeken we elkaar steeds meer op. Het beste voorbeeld daarvan is ons gezamenlijke testlab, dat in de afgelopen jaren het testwerk voor beide titels uitvoerde en waarvoor we de testmethodes gezamenlijk uitwerken.

Dinsdag zetten we officieel de volgende stap in dit proces, door beide redacties samen te voegen tot één team. Hardware Info zal zeker niet de deuren sluiten, maar gaat verder in een andere vorm, waarover je hier meer kunt lezen. De nieuwe, grotere redactie zal zich compleet richten op deze site. Zo kunnen we jullie nog meer en nog betere content bieden, in de vorm van artikelen, video's en podcasts. Dit is dan ook zeker geen verkapte bezuiniging; alle vaste reviewredacteuren van Hardware Info komen voor Tweakers te werken en daarnaast zijn er zelfs plannen voor uitbreiding. Het huidige HWI-nieuwsteam blijft aan Hardware Info werken.

Daarbij willen we alle kennis en ervaring die onze nieuwe redactionele collega’s met zich meebrengen, ten volste omarmen en benutten. Hardware Info heeft zich sinds de oprichting zo’n twintig jaar geleden sterk gericht op het zo uitgebreid mogelijk testen van producten en heeft daarmee enorm veel ervaring opgedaan. Daardoor beschikt het over technische kennis van de producten zelf, over uitgekiende processen die het mogelijk maken om grote aantallen producten te behandelen in een testlab en over een breed netwerk in de techsector. We zijn blij dat we dat alles aan de bestaande kennis en ervaring van Tweakers kunnen toevoegen.

Veranderingen

Ons doel is om het beste van de twee sites bij elkaar te laten komen. Dat betekent dat je vanaf vandaag ook enkele veranderingen zult zien, om te beginnen in de manier waarop we producten beoordelen. De laatste jaren deden we dat op Tweakers met cijfers, terwijl Hardware Info werkte met een systeem van Awards. Cijfers zijn altijd al een lastig onderwerp geweest. Aan de ene kant biedt een cijfer houvast voor de lezer, maar tegelijk geeft het een steeds minder goed beeld van het product. Waar je de beoordeling van een processor of ssd vrijwel puur op data kunt baseren, geldt voor veel techproducten dat de hoeveelheid subjectieve factoren toeneemt en toeneemt. Wat voor de één een 9 is, kan voor de ander een 6 zijn. Daarmee wordt zo'n cijfermatige beoordeling minder interessant.

We willen uitleggen voor wie een product geschikt is. Zaken als een goede samenvatting, duidelijke plus- en minpunten en vanaf nu ook Awards, dragen daar wat ons betreft het meest aan bij. Vooralsnog geldt deze wijziging voor fysieke producten; voor onze gamereviews gaan we nog na wat de beste manier van beoordelen is. Wil je zien welke Awards we uitdelen en waar ze voor staan? Bekijk dan dit overzicht.

De samensmelting van de redacties betekent ook dat we het Hardware Info-videoformat onderbrengen bij Tweakers, maar dan onder een nieuwe naam en met een nieuw uiterlijk. Dat betekent niet dat we alle videoreviews op die wijze zullen maken. Afhankelijk van het onderwerp maken we een keuze tussen het huidige Tweakers-format met een enkele presentator en de tafeldiscussie vanuit de HWI-traditie. Op dit moment worden de studio's op ons kantoor verbouwd en we hopen halverwege september weer aan de slag te kunnen met de opname van nieuwe video's in dit format.

Het gezamenlijke magazine loopt tot het einde van dit jaar gewoon door, maar zal daarna stoppen. De tijd die we nu besteden aan alles wat komt kijken bij het maken van een tijdschrift, willen we besteden aan wat we online doen, want daar ligt uiteindelijk onze kracht. Het type content dat je nu in het magazine vindt, wordt natuurlijk ook in 2021 online gepubliceerd.

Een nieuwe koers

Deze stap staat niet op zichzelf, maar gaat gepaard met een bredere koerswijziging voor Tweakers. Die wijziging is het antwoord op een vraag die we ons in het afgelopen jaar steeds hebben gesteld: voor wie doen we het? Voor wie maken we Tweakers? Al jaren proberen we twee doelgroepen optimaal te bedienen: de echte techliefhebber, die plezier uit technologie haalt, en degene die technologie functioneel bekijkt, voor wie tech handig of nodig is, maar die er niet per se veel tijd in wil stoppen.

Dat is enorm lastig, hebben we wel geleerd. Aan de ene kant horen we van mainstreambezoekers dat Tweakers wat functionaliteit en inhoud betreft vaak te ingewikkeld is, terwijl we vanuit de harde kern horen dat Tweakers is afgedreven van wat het ooit was en juist te veel richting mainstream is opgeschoven. We merken al een tijd dat die spagaat ons in de weg staat bij het uitstippelen van onze toekomst en daarom hebben we een keuze gemaakt. We hebben ervoor gekozen om Tweakers terug naar de kern te brengen en te kiezen voor de echte techliefhebber. En ja, we snappen dat er een groep gebruikers zal zijn die zich daarmee minder thuisvoelt op Tweakers. Dat vinden we jammer, maar alleen door ons op een duidelijke doelgroep te richten, kunnen we de site en de inhoud ervan blijven verbeteren, ook in de toekomst. Iedereen blijft natuurlijk welkom om Tweakers te bezoeken.

Wat betekent 'terug naar de kern' dan eigenlijk? Henk weer bovenaan de site zetten, het paarse design terughalen en Femme de cpu’s laten testen? Nee, we hebben niet de behoefte om in nostalgie te vervallen en willen de site verder blijven ontwikkelen. 'Terug naar de kern' betekent voor ons een duidelijke focus op techliefhebbers. Dat zijn mensen met de passie die wijzelf ook hebben, die graag op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, zich in een techonderwerp willen verliezen en er plezier in scheppen om hierover met gelijkgestemden van gedachten te wisselen. We weten dat er genoeg van deze mensen zijn die nog niet op Tweakers zitten en daarin willen we verandering brengen.

Redactioneel betekent dit vooral een verbreding van de onderwerpselectie en meer content. We gaan meer producten in meer verschillende categorieën testen, bijvoorbeeld monitoren, netwerkapparatuur en componenten, en dankzij de gecombineerde kracht van de twee redacties kunnen we simpelweg meer artikelen, video's en podcasts maken. In tegenstelling tot voorheen reviewen immers we geen producten meer dubbel.

Wat het ook betekent, is meer samenspel tussen redactie en community. Dat doen we door mooie initiatieven vanuit de community beter uit te lichten, zoals we sinds deze zomer al doen via de community-interviews, en meer losse artikelen over leuke ontwikkelingen. Dat doen we ook door meer de dialoog aan te gaan over wat er op de site verschijnt. In de afgelopen maanden hebben we al vaker de samenwerking gezocht bij het uitwerken van artikelen, zoals bij de review van de Ender-3 V2, en bij artikelen over jailbreaken en rooten en over Android zonder Google. Dit willen we gestructureerder gaan doen.

Daarnaast zijn we heel benieuwd naar wat jullie van de content vinden. Daarom vind je sinds enige tijd een ‘Beoordeel dit artikel’-knop bovenaan artikelen, waarmee je via drie korte vragen kunt aangeven hoe je het artikel waardeert. Hoe meer mensen dit invullen, des te beter wij onze keuzes kunnen aanscherpen.

De eerste stapjes

Achter de schermen werken we al een tijd naar dit moment toe. Ons product en -ontwikkelteam heeft in het afgelopen halfjaar bijvoorbeeld al veel tijd besteed aan features die bij de vaste Tweakers-bezoeker hoog op de lijst staan, zoals een verbeterde image-upload en langverwachte verbeteringen aan Vraag & Aanbod. Zo is V&A responsive gemaakt, is de nieuwe image-upload verwerkt, wordt nu duidelijk onderscheid gemaakt tussen particuliere en zakelijke verkopers en is het mogelijk te zoeken in dm's.

Via vragenlijsten, persoonlijke sessies met gebruikers en data-analyses hebben we een beter beeld van waar jullie behoeften echt liggen, zodat onder andere de vernieuwde redactie de juiste keuzes maakt. En onze communitymanager Saskia zorgt er sinds afgelopen februari voor dat de crewleden de tools en informatie krijgen die ze nodig hebben om onze community gezond te houden.

Ter afsluiting wil ik onze nieuwe collega’s op Tweakers verwelkomen. Bij de redactie schuiven David de Jong, Eric van Ballegoie, Friso Weijers, Reinoud Dik en Tomas Hochstenbach aan. Eric is een van de medeoprichters van Hardware Info en zal zich ontfermen over de aansturing van onze flink uitgebreide reviewredactie. Karel Souffriau en Bryan van Delft komen ons ontwikkelteam versterken en Remco Verkade schuift aan bij ons Pricewatch-contentteam. Koen Crijns houdt zich, primair achter de schermen, voor beide merken bezig met strategische plannen voor de toekomst.

Deze koerswijziging is niet pas vandaag ingezet en zal ook niet morgen voltooid zijn. Dit is een proces waarin we elke dag, week en maand weer stappen zullen zetten. Daarbij is jullie feedback onmisbaar, dus blijf ons voorzien van jullie input en suggesties, zodat we samen aan een nog beter Tweakers kunnen bouwen.