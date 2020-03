Gemakkelijker afbeeldingen uploaden in het Forum - Development-iteratie #176

Begin januari vroegen we jullie in de Community Pick XXL aan welke delen van de site jullie wilden dat we gingen werken. Uit vijf thema's kozen jullie in meerderheid voor het posten van afbeeldingen. In de afgelopen iteraties hebben we daarom stapsgewijs toegewerkt naar een complete vernieuwing hiervan.

Posten van afbeeldingen

We voegden copy-pasteondersteuning toe in de upload van afbeeldingen bij de gebruikersreviews. Daarna kopieerden we die uploadverbetering naar het fotoalbum en voegden daar multi-uploadmogelijkheden toe. Ook bouwden we de bestaande Thumbor-implementatie uit naar gebruik op het volledige platform, zodat het automatisch verwerken van afbeeldingen naar de juiste afmetingen daardoor wordt geregeld.

Met deze iteratie hebben we de compleet vernieuwde flow van het posten van afbeeldingen in het Forum gereleased. Het invoegen van afbeeldingen in forumposts hebben we flink eenvoudiger gemaakt door ondersteuning van copy-paste en drag-and-drop, alsmede de mogelijkheid om plaatjes vanaf je lokale opslag te selecteren. Daarbij zorgen we ook voor een goede mobiele gebruikservaring, zodat je gemakkelijk foto's kunt invoegen vanaf je smartphone.

Hoe werkt het?

In een topicstart en het topic-reactieformulier kun je vanuit de vernieuwde toolbar kiezen voor het toevoegen van afbeeldingen. Van daaruit wordt het venster geopend om je afbeelding(en) te kiezen. Dat kan vanuit je fotoalbum of met afbeeldingen die je eerder op Tweakers had toegevoegd. Je selecteert een of meer afbeeldingen die je wilt toevoegen aan je bericht, en klikt op de 'afbeelding toevoegen'-knop. Of je kunt doorklikken naar je lokale opslag of camera om van daaruit afbeeldingen toe te voegen.

De vernieuwde toolbar op mobiel

Afbeelding invoegen op mobiel

Het kunnen toevoegen van afbeeldingen is niet langer voorbehouden aan gebruikers met voldoende karma of een abonnement. Iedereen kan afbeeldingen uploaden en toevoegen aan een post.

Wysiwyg

'Maar waarom zie ik mijn nieuw toegevoegde afbeeldingen niet gewoon in de editor', hoor ik een aantal van jullie denken. Vooralsnog genereert het uploaden van een afbeeldingen net als voorheen een RML-element/imagetag in het bericht. Het vernieuwen van de wysiwyg-editor staat wel op onze wensenlijst, maar viel voor nu buiten de scope.

Statistiekenpagina

Zoals in de vorige .plan benoemd, is het door de ingebruikname van Thumbor niet langer mogelijk om de aparte trafficstatistieken in het fotoalbum te blijven tonen. Die pagina bestaat daarom niet meer.