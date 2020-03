Hands-on met Huawei voor developers: migreer je Android-app naar de AppGallery

Met de introductie van nieuwe smartphones in Nederland, zoals de vouwbare Mate Xs, zet Huawei in op het eigen mobiele ecosysteem. Toestellen als de Mate Xs en de Mate 30 draaien op Huawei Mobile Services (HMS), en de bijbehorende AppGallery kan op elke Android-smartphone worden gedownload. Met 1,6 miljoen Huawei-gebruikers in Nederland is de potentiële markt groot. Maar hoe bouw je een app om voor de AppGallery? Dat blijkt zo gepiept. Wij zetten de acht belangrijkste stappen op een rij.

Huawei was op de Developers Summit 2020 in Utrecht aanwezig om HMS te presenteren aan een publiek van ontwikkelaars en contentproviders. Daarbij werd een drietal beloften gedaan met betrekking tot Huaweis mobiele ecosysteem: flexibiliteit, snelheid en beschikbaarheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat de juiste tools voor de juiste taak beschikbaar zijn, zoals in het geval van de 24 Core Kits voor developers. Het integreren van apps met Huawei-technologie is heel eenvoudig gemaakt, en de tijd die nodig is om nieuwe apps te reviewen zo kort mogelijk. En ook niet onbelangrijk: registratie en gebruik van het ecosysteem zijn voor developers en partners gratis.

Huawei gaf tijdens het evenement voor developers specifieke tips over hoe je Android-apps geschikt maakt voor de AppGallery. Dit gaat in de volgende stappen:

1. Inloggen

Huawei stelt alle tools voor developers gratis beschikbaar. Registratie en gebruik van het ecosysteem zijn dus kosteloos.

Migreren van je app begint met inloggen op de Huawei Developer-website. Dit geeft toegang tot een consolescherm van waaruit je je app in de AppGallery kunt creëren, onderhouden en managen.

2. Een app creëren

De developers-console geeft verschillende keuzemogelijkheden. Om een nieuwe app te maken (dit geldt ook voor migreren) surf je naar de ‘My Apps’-omgeving (via drie keer klikken: ‘Distribution and Promotion’, ‘AppGallery’ en ‘AppGallery Connect’). Hier kun je kiezen of je een apk (Android-app) of rpk (‘quick app’) maakt.

Je stelt hier in voor welk apparaat de app bedoeld is (naast toepassingen voor smartphones bevat de AppGallery apps voor smartwatches and vr-brillen) en welke taal je wilt gebruiken. Op dit moment ondersteunt het systeem 78 talen, waaronder Nederlands. Vervolgens configureer je de basale gegevens voor je app. Een beschrijving, icoon, screenshot, categorie en e-mailadres zijn hierbij verplicht.

Na het invoeren van de gegevens van je app kom je in het ‘Release Version’-scherm waar je een apk kunt uploaden. Kies hier ook de betalingsmethode voor eventuele in-app-aankopen en manage je instellingen rond eventuele leeftijdsgrenzen en copyrights. Na het submitten van je app gaat hij 'onder review'. Dit is een proces dat drie tot vijf werkdagen duurt. Mocht je app om wat voor reden dan ook niet door de ballotage komen, dan ontvang je daarover een e-mail.

3. Je app upgraden

Het updaten/upgraden van je app in de AppGallery is eenvoudig. Je gaat hiervoor naar de My Apps-pagina en selecteert de app die je wilt upgraden. Je komt dan op een pagina waar je de nieuwste versie van je apk kunt uploaden. Je kunt hier kiezen voor een full release of een gefaseerde release.

Na het submitten van de nieuwe versie gaat je app weer onder review. Wanneer deze nieuwe review is afgerond, vindt de update plaats en gaat de app naar de volgende versie.

4. Versiegegevens bekijken

Ook deze stap is heel eenvoudig. De handeling begint op dezelfde manier als het upgraden van je app. In de My Apps-pagina klik je op je app. Je ziet nu het versienummer, moment van aanmaken en natuurlijk de naam van je app plus de categorie. Ook is hier het unieke ‘App ID’ te vinden, een code die is aangemaakt door het systeem. Onder de versie-informatie vind je ook de status van je app, review comments en het tijdstip van de laatste update.

5. Onderhouden

Aanpassingen doorvoeren (vanuit de My Apps-omgeving) is alleen mogelijk wanneer apps niet een ‘under review’-, ‘pending release’- of ‘pending removal’-status hebben. Het is wel mogelijk om het reviewproces in zo’n geval stop te zetten (zie stap 8).

Als een app ‘removed’, ‘rejected’ of ‘canceled’ is, kun je op de appnaam klikken en vervolgens aanpassingen doorvoeren. Je kunt dan bijvoorbeeld een nieuwe apk uploaden of selecteren, de app- of versiegegevens aanpassen en opnieuw een reviewaanvraag doen.

6. Je app verwijderen

Ook dit is simpel: selecteer je app en de te verwijderen versie in de My Apps-omgeving. Vervolgens is het een kwestie van op het versienummer klikken, waarna op de volgende pagina de mogelijkheid verschijnt om je app te verwijderen.

De status van je app gaat vervolgens naar ‘Removed by developer on the HUAWEI AppGallery’. Let op: een verwijderde app is niet meer te beheren, en alle tot op dit moment beschikbare diensten - zoals app-development, distributie, operatie en analytics - zijn vervolgens niet meer van toepassing.

7. Terug naar een eerdere versie

Voor apps in de AppGallery is het mogelijk om terug te gaan naar een oudere versie: een zogeheten rollback. Je selecteert in de My Apps-pagina simpelweg je app en klikt op de gereleaste versie. Boven in het scherm verschijnt een ‘Remove’-button. Nadat je hierop hebt geklikt vraagt het systeem om een bevestiging.

Let op: de app gaat niet direct over naar de eerdere versie. De status van je app gaat eerst naar ‘pending’. Na review van het systeem is de rollback een feit.

8. Een review versnellen of stopzetten

Er is een mogelijkheid om de review van je app te versnellen. Ga in de My Apps-omgeving naar de app die onder review is en klik erop om naar de versie-informatiepagina te gaan. Hier vind je een ‘Review reminder’-knop waarmee je een verzoek kunt indienen om jouw app als eerste te beoordelen.

Op de reviewpagina kun je ook een reviewproces stopzetten. Wanneer je niet langer van plan bent je app te releasen, klik je hier op ‘Cancel review’. Dit is handig wanneer bijvoorbeeld een wijziging plaatsvindt in je releaseplanning.

Meer weten over HMS en het (om)bouwen van apps in de Huawei AppGallery? Je leest er alles over Huaweis Developer-omgeving.