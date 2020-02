Huawei roept Nederlandse developers op: “Ga voor HMS!”

Huawei investeert fors in zijn mobiele ecosysteem, Huawei Mobile Services (HMS). Dit blijkt uit de 24 HMS Core Kits waarmee ontwikkelaars nieuwe of bestaande apps kunnen toevoegen aan de AppGallery, Huawei’s eigen app-store. De mogelijkheden hiervan werden duidelijk tijdens de Tweakers Developers Summit 2020.

Dat Huawei een alternatief wil bieden voor andere ecosystemen zoals Google Mobile Services was al bekend. De mate waarin het bedrijf doorpakt is echter ronduit indrukwekkend. Neem alleen al de genoemde Core Kits. In China vormden ze al de backbone van Huawei’s developer-ecosysteem, en de afgelopen vijf maanden is er veel werk verzet voor de Europese lancering. Meer dan duizend engineers werken aan het project en het aantal kits is sinds augustus gegroeid van elf naar vierentwintig.

Ook aan developer outreach is veel gedaan, met een groei van 910.000 naar 1.300.000 registraties als resultaat. Het aantal apps dat geïntegreerd is met HMS groeide met 38 procent naar 55.000. Huawei biedt met zijn developer-platform verschillende voordelen voor app-makers: een groot bereik, controleerbare kosten, optimalisatiemogelijkheden voor conversie, en transparante data. Hiermee sorteert Huawei voor op zijn visie van een ‘fully connected world’, met de smartphone als voornaamste ingang en daarachter een open systeem om consumenten en developers te verbinden. Met nu al 370 miljoen gebruikers van de AppGallery is HMS ook een serieus alternatief.

Huawei’s mobiele ecosysteem

Huawei Mobile Services is de verzamelnaam voor services en apps op Huawei-smartphones. Samen zorgen ze ervoor dat de toestellen worden bijgewerkt en gebruiksvriendelijk blijven. Met verschillende sprekers was het bedrijf aanwezig op de Developers Summit, om developers te laten zien hoe gemakkelijk het is om apps te migreren naar (of te ontwikkelen voor) de AppGallery. Een van de voordelen is dat Huawei chipsets in-house ontwikkelt, net als de software die erop draait: EMUI, gebaseerd op Android. Hierdoor is er volledige controle over de end-to-end user experience die Huawei wil leveren.

HMS bestaat uit drie componenten (AppGallery, native apps zoals de Huawei Assistant en Core) die optimaal gebruikmaken van het onderliggende platform. Core is een uitgebreide verzameling van ongekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van apps. Deze zijn om te beginnen gericht op het ontwikkelproces, met kits voor onder meer locatiebepaling, kaarten en registratie van gebruikers. Er is veel aandacht besteed aan het uitrollen, beheren en te gelde maken van apps, evenals het bereiken van een groter publiek.

Core Kits

Met Huawei Mobile Services krijgen app-ontwikkelaars directe toegang tot de nieuwste hardware en toonaangevende AI-technologie van Huawei. De vierentwintig HMS Core Kits zijn ingedeeld in app-categorieën zoals Wallet Kit, Drive Kit en Health Kit, zodat oplossingen op maat worden geboden voor allerlei specifieke apps.

De vergelijking met de Google Mobile Services Kits doorstaan de HMS Core Kits met glans. Alle bezoekers van de Developers Summit konden bij de stand van Huawei bijvoorbeeld kennismaken met de AI Kit, die feilloos gezichts-, tekst- en objectherkenning demonstreerde, evenals object-tracking. Een interessante mogelijkheid voor developers is ook de Awareness Kit, die een unieke gebruikerservaring voor een app kan verzorgen op basis van de status van de gebruiker en contextuele informatie zoals het tijdstip van de dag, beweging, gedrag, locatie, het weer en eventuele verbonden devices.

Voorbeelden van HMS Core Kits:

Scan, Awareness & ML Kits - deze kits bieden toegang tot QR-codes en andere scancodes, real-time reisupdates en machinelearning voor geavanceerde visuele diensten, en taaldiensten.

- deze kits bieden toegang tot QR-codes en andere scancodes, real-time reisupdates en machinelearning voor geavanceerde visuele diensten, en taaldiensten. Map & Location Kits - deze kits bieden snelle en exacte gebruikerslocaties en maken gebruikerspersonalisatie mogelijk voor kaarten en routeplanning.

- deze kits bieden snelle en exacte gebruikerslocaties en maken gebruikerspersonalisatie mogelijk voor kaarten en routeplanning. Push & Analytics Kits - beide kits helpen gebruikersgedrag te analyseren, zodat programmeurs diepgaand inzicht krijgen in hun doelgroep, producten en content.

- beide kits helpen gebruikersgedrag te analyseren, zodat programmeurs diepgaand inzicht krijgen in hun doelgroep, producten en content. In-App Purchases & Account Kits - deze kits stellen ontwikkelaars in staat om geld te verdienen met hun apps.

De kits worden voortdurend uitgebreid en van nieuwe mogelijkheden voorzien. Een opvallende toekomstige ontwikkeling is het letterlijk toevoegen van een dimensie aan betalingen, met de mogelijkheid van VR-betalingen. Die zijn in Europa nog niet gelanceerd.

Aandacht voor developers

Tijdens de presentatie kwamen drie sprekers aan het woord: Ana Violante, María Ramiro en Andreas Zimmer. Vanuit verschillende rollen zijn zij verantwoordelijk voor de Europese strategie van Huawei Mobile Services. Deze is nauw verbonden met de developercommunity. Zimmer ging in op drie beloften aan de community: flexibiliteit, snelheid en beschikbaarheid. “Flexibiliteit met de juiste tool voor de juiste taak. Snelheid omdat wij begrijpen dat tijd geld is en integratie zo simpel mogelijk moet zijn. En wij streven er ten slotte naar om alle tools gratis beschikbaar te stellen. Werken met ons brengt geen financiële verplichtingen met zich mee. Registratie is dus gratis, evenals het gebruik.”

Voor developers wil Huawei het onboarden of ‘HMS-ready’ maken van apps zo gemakkelijk mogelijk maken. Het doel is om de doorlooptijd beneden de drie (man)dagen per kit te houden. In de praktijk bedraagt hij in veel gevallen slechts een paar uur. Met Huawei Codelabs is technische expertise en hulp beschikbaar voor app-ontwikkelaars. In Europa kunnen zo’n vijftig Technical Support Engineers ondersteuning geven en is het aantal Testing Labs sinds dit jaar uitgebreid naar acht.

Ability Gallery

Huawei presenteerde ook de Huawei Ability Gallery, een eigen platform dat ontwikkelaars en bedrijven ondersteunt met geautomatiseerde services voor contentdistributie. De Ability Gallery verbindt alle apparaten in één ecosysteem en ondersteunt tal van diensten zoals smartcards, HTML5-pagina’s en apps. Het is voor ontwikkelaars de perfecte tool om de user experience van hun app te verbeteren. Inmiddels zijn wereldwijd al meer dan achtduizend abilities geïntegreerd. Zo kunnen reisapps bijvoorbeeld realtime informatie beschikbaar stellen over taxidiensten en weersvoorspellingen op de eindbestemming, instapkaarten en hotelreserveringen koppelen, en zelfs menukaarten vertalen en met behulp van een slimme lensfunctie tickets boeken bij toeristische trekpleisters .

De Ability Gallery verbindt een Huawei-smartphone met verschillende soorten devices, zoals laptops, tablets, speakers, smartglasses, horloges en headsets. Daarmee is het mogelijk om een oneindig aantal gebruikerservaringen te bieden op het gebied van fitness & health, easy travel, smarthome en mobile office die gebruikmaken van artificial intelligence, en in de toekomst van de supersnelle 5G-netwerken. Het ecosysteem van Huawei bestaat op dit moment naast de verschillende smartphones onder andere uit MateBook-laptops, MediaPad-tablets, FreeBuds in-ear-headphones, WATCH GT 2-horloges en de Band health-trackers.

Open Advertising ID

Ook werd het nieuwe Open Advertising ID (OAID) van Huawei besproken. Dit onderdeel van de Huawei Mobile Services Core Ads Kit, waar inmiddels zo’n tweeduizend apps gebruik van maken, levert gepersonaliseerde advertenties waarbij de privacy en persoonlijke data van gebruikers worden beschermd. Hiermee bouwt Huawei samen met zijn partners aan een open en bruikbaar smartphone-ecosysteem waarmee makers van apps de meeste waarde uit hun traffic halen.

Wil je meer weten over het Huawei developer-programma, HMS en de Core Kits,? Ga dan naar https://developer.huawei.com/