Operatie Volt: unieke duik in de wereld van cybersecurity en cyberwarfare

De politie en Defensie slaan op 4 april in Utrecht de handen ineen voor een uniek event: Operatie Volt. Twee organisaties waar je normaliter niet zomaar naar binnen loopt, laten zien waar ze mee bezig zijn op het gebied van cybersecurity en cyberwarfare.

Het toneel van criminaliteit en oorlogsvoering is al een hele tijd geleden deels verplaatst naar het digitale spectrum. Dit is verschillende keren duidelijk zichtbaar geworden, bijvoorbeeld door Stuxnet en de BlackEnergy-malware, maar ook in het klein met phishingmails en oplichtingspraktijken op Marktplaats. En een aanval op het energienet is ook in Nederland niet ondenkbaar. Hoe wapent Nederland zich hiertegen? Tijdens Operatie Volt krijg je te zien hoe de politie en Defensie deze taak op zich nemen.

Klik op de afbeelding om het programma te openen

Plaats ‘delict’ is DeFabrique in Utrecht. Voor vijfhonderd bezoekers (aanmelden kan via de link onder dit artikel) is een programma samengesteld met workshops, keynotes en masterclasses over vrijwel alles wat bij Defensie en de politie speelt als het gaat om cybersecurity en cyberwarfare. Wil je bijvoorbeeld weleens weten wat de politie doet bij opsporingsonderzoeken? Check. Een kijkje nemen bij de forensische recherche en weten hoe je een speld in de digitale hooiberg vindt? Dat kan ook. Of volledig worden bijgepraat over hoe Defensie tegen het digitale dreigingslandschap aankijkt en wat het begrip mobile killchain nu eigenlijk inhoudt? Keuzes, keuzes.

Kruip tijdens Operatie Volt in de huid van een rechercheur en los een zaak op in een Open Source INTelligence-workshop (OSINT). Je ontdekt hierbij hoe in een onderzoek techniek en tactiek worden gecombineerd om uiteindelijk de verdachte te vinden. In een heel andere sessie maak je kennis met het Team Deep Vision van de Koninklijke Marechaussee, dat concepten op het gebied van data science, AI en computer vision vertaalt naar de dagelijkse operatie.

Heb je na deze inspanningen behoefte om even stoom af te blazen, kruip dan op de ‘playground’ achter de stuurknuppel van de F35-simulator en maak kennis met de nieuwste trots van de Luchtmacht. Op de playground zijn onder meer een VR-ruimte en Escape Room te vinden, waar je zelf een 'plaats delict' mag doorzoeken en een VR-vuurwapen training kunt volgen. Verplaats je hier ook in de denkwijze van criminelen en bekijk een in beslag genomen auto: weet jij de verborgen ruimtes te vinden? De playground is bij uitstek de plek om kennis te maken met beide organisaties als werkgever. Er zijn verschillende teams aanwezig tijdens het event, waaronder het ethical hacker-team (DIGIT), het Innovatielab van de politie, en het Defensie Cyber Security Centre.

Talks van Peter Zinn, Frank Ahearn en Kim Zetter

De host van het event is cybersecurity-trendwatcher Peter Zinn (CyberAgents). Door de dreigingen van morgen al vandaag te delen, werkt hij aan zijn missie om de wereld een meer weerbare plek te maken. Microsoft, Kaspersky, Interpol en tal van andere organisaties maken gebruik van Zinn’s inzichten. Keynotes komen van onlineblackmail-specialist Frank Ahearn (auteur van de NY Times-bestseller 'How to Disappear') en Kim Zetter, een zeer invloedrijke Amerikaanse journalist op securitygebied. Zetter heeft een van de spannendste boektitels van de laatste jaren achter haar naam: 'Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World’s First Digital Weapon'.

Dit is nog maar een fractie van wat er allemaal te zien en te doen is tijdens Operatie Volt. Om maar enkele dwarsstraten te noemen van wat er nog meer aan bod komt: virtuele valuta, warehousing, Hansa Market, bigdata-analyse en deep learning. Genoeg reden dus om 4 april met een dikke viltstift te onderstrepen in je agenda.

Volledig verzorgd en gratis

Het event is volledig verzorgd van binnenkomst tot vertrek, inclusief eten en drinken. De deuren gaan op zaterdag 4 april om 09.00 uur open, en de openingssessie start om 10.00 uur. Het officiële programma is om 17.10 uur afgelopen, met aansluitend een borrel. Ben je (cyber)securityspecialist, hacker of heb je op een andere manier affiniteit met security en een achtergrond in IT? Dan is dit event zeker iets voor jou.

Meer weten over het programma of wil je direct een ticket reserveren? Klik dan snel op een van de onderstaande buttons. Wees er snel bij, want het aantal kaarten is beperkt!