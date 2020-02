Terugblik op een uitverkochte Tweakers Developers Summit

Dit jaar vond alweer de vierde editie plaats van wat inmiddels veruit het grootste Tweakers-evenement mag worden genoemd. Op 13 februari kwamen zo'n 700 bezoekers naar DeFabrique in Utrecht voor de Tweakers Developers Summit. Niet alleen is dat een recordaantal bezoekers, maar zij konden ook nog eens deelnemen aan drie nieuwe tracks. Naast de Security-, Web Development- en ai-tracks waren dit jaar voor het eerst tracks opgezet rond DevOps, front-end-ontwikkeling en back-end-ontwikkeling. Daar kwamen honderden ontwikkelaars op af. Hieronder lees je een verslag van deze meer dan geslaagde dag. Wil je dit jaar zeker zijn van een kaartje? De ticketverkoop is al gestart!

De sfeer zat er bij binnenkomst direct goed in, misschien wel doordat de bezoekers vanuit het hele land eindelijk droog onder de pannen waren op deze doorregende dag. Meteen vanaf de eerste keynote was het raak. James Beacham, een natuurkundige die bij de Large Hadron Collider van CERN werkt, wist het publiek vast te grijpen met een goedbezochte keynote over zaken die zich buiten het zichtbare universum bevinden. Ook andere keynotes vielen in de smaak: synthetisch bioloog Elsa Sotiriadis scoorde goed toen zij tijdens haar talk over biohacking liet zien hoe ze een tweet stuurde vanaf een nfc-chip in haar hand. Ook dagafsluiter Clive Thompson wist het publiek te raken. Deze journalist voor onder andere Wired en The New York Times dook in de wereld van ontwikkelaars en vertelde hoe ze volgens hem de wereld kunnen veranderen - en dat ook actief doen. Dat viel uiteraard erg in de smaak, in een zaal vol ontwikkelaars.

Behalve de keynotes waren ook de standaard-tracks een succes. Vorig jaar bleek er grote interesse te zijn voor onderwerpen zoals webdevelopment en security. Rond deze onderwerpen vonden goedbezochte sessies plaats over onder andere AirBnB en de NS. Ben de Haan van Xebia legde in een andere sessie uit hoe ontwikkelaars security vanaf de basis in hun werk kunnen implementeren. Ook de machinelearning-track werd erg goed bezocht, net als vorig jaar. Ana Violante, Andreas Zimmer en Maria Ramiro van Huawei vertelden er hoe je ai in je applicaties kunt gebruiken.

De organisatie van de Tweakers Developers Summit had goed geluisterd naar input vanuit de community en op basis daarvan een aantal nieuwe tracks toegevoegd. Daarin spraken vier frontend-ontwikkelaars over processen zoals het gebruik van Next.JS met React, en hoe je seo-vriendelijke url's kunt bouwen. Op het gebied van backend-ontwikkeling kon uitleg over kubernetes natuurlijk niet uitblijven. Bezoekers leerden van Martin Carton - Prodrive over het gebruik van Rust.

Blockchains bouwen tijdens workshops

Nieuw waren dit jaar ook de workshops. Voor het eerst was de Developers Summit niet alleen bedoeld om passief kennis op te doen, maar ook om zelf aan de slag te gaan. Aan de goedbezochte zalen te zien werd dit erg gewaardeerd. Vincent van Beek en Yoeri Coenradie van Solvinity lieten zien hoe ontwikkelaars hun systemen weerbaar maken tegen ddos-aanvallen, en Anthony Antoine en Aylin Gulkap van Hackages lieten programeurs hun eigen 'hack-a-mole'-app maken in React. We verwachten die workshops volgend jaar zeker terug, dus hou deze pagina in de gaten!

We kunnen al met al terugkijken op een zeer geslaagde dag. We hopen uiteraard dat jullie het daarmee eens zijn. Gezien de bezoekersaantallen en de drukte tijdens de talks hebben we het idee dat dat wel goed zit: dit jaar was de Dev Summit voor het eerst helemaal uitverkocht!

Volgend jaar ook aanwezig zijn?

Mocht je nu denken: dat evenement wil ik volgend jaar écht niet missen, dan hebben we goed nieuws! Je kunt nu al kaarten kopen voor de editie van het aankomend jaar. En ook nog eens met een flinke korting!