Operatie Volt Digital: Van darknet tot digitale special forces. Meld je aan!

In 2020 was het fysiek niet mogelijk, daarom gaan we dit jaar voor digitaal: de politie en Defensie slaan de handen ineen voor Operatie Volt Digital, een online event op 27 maart. Twee spannende organisaties die op IT-vlak voor grote uitdagingen staan waarbij jouw bijdrage het verschil kan maken. Mis dit daarom niet, schrijf je in voor het event en verrijk je kennis over cybersecurity en cyberwarfare!

Het afgelopen jaar was cybercrime wederom goed voor veel krantenkoppen. Zo werd het Europees Geneesmiddelenbureau EMA het slachtoffer van een cyberaanval en leidde de EncroChat-kraak door de politie tot arrestaties. Daarnaast nam ook het risico op een aanval op privé-apparaten toe, onder andere door het vele thuiswerken als gevolg van de lockdown. Tijdens Operatie Volt krijg je het verhaal achter de krantenkoppen mee en krijg je een uniek beeld van waar de politie en Defensie op IT-gebied mee bezig zijn.

Hoe vind je een speld in een (digitale) hooiberg?

Je volgt het event online, dus geheel corona-proof. Door middel van keynotes, workshops en masterclasses komt een groot aantal verschillende thema’s en onderwerpen van de politie en Defensie aan bod. Wil je bijvoorbeeld weten hoe een digitaal opsporingsteam eruitziet? Vraag je jezelf af hoe de forensische recherche een speld in de digitale hooiberg vindt? En hoe kunnen AI, sensoren en robotica (reinforcement learning) toegevoegde waarde bieden voor de Koninklijke Marechaussee?

Stap tijdens Operatie Volt in de schoenen van een digitaal rechercheur en kom door middel van techniek, tactiek en open source intelligence (osint) een verdachte op het spoor. De nadruk ligt zowel op het digitale als het tactische onderzoek, waardoor je een volwaardig kijkje krijgt in de keuken van het recherchewerk. In een heel andere sessie maak je kennis met de IT-infrastructuur van de Koninklijke Luchtmacht die zorgt voor de beveiliging van operationele en tactische systemen.

Maak kennis met vernieuwende tactieken

Mis ook zeker de talk niet van het Team High Tech Crime, dat een uniek onderzoek heeft gedaan naar de ‘darknet-market’ Hansa. Met de infiltratie en overname van Hansa heeft de Nederlandse politie de wereld laten zien dat je er niet zonder meer vanuit kunt gaan dat je anoniem kunt blijven op het dark web. Hun presentatie zal je inzicht geven in de vernieuwende technieken en tactieken waarmee de politie succesvol is tegen cybercriminelen.

Een heel andere wereld betreft de operaties van de special forces van Defensie. De Koninklijke Marine verzorgt een talk over hoe deze eenheden moderne technologie toepassen, met een focus op cema (cyber & electro-magnetic activities) en wireless opereren. Daarbij wordt de digitale omgeving in kaart gebracht om van daaruit te bekijken welke (digitale en niet-digitale) opties er zijn.

Programma

Operatie Volt wordt gehost door Peter Zinn, die sinds 2016 organisaties helpt om de risico’s van cybercrime te begrijpen en erop in te spelen. Hij deelde zijn kennis al met Interpol, Europol, Microsoft en tal van andere organisaties.

Het event opent zijn digitale deuren op zaterdag 27 maart om 13.00 uur, en de openingssessie start om 13.20 uur. Het inhoudelijke programma is om 16.35 afgelopen, met aansluitend een digitale borrel in onder andere de wereld van Mibo. Tijdens de pauzes kun je een kijkje nemen bij de stands van onder andere de Teams Digitale Opsporing van de politie, en de Rijksoverheid. Het volledige programma vind je hier.

Tickets

Ben je (cyber)securityspecialist, datascientist, hacker of heb je op een andere manier affiniteit met security en een achtergrond in IT? Dan is dit event zeker iets voor jou. Vorig jaar waren alle tickets binnen een dag vergeven. Door de digitale opzet zijn er dit jaar gelukkig meer plekken beschikbaar! Registreer je hieronder. Let op er is één ticket per persoon beschikbaar. Mocht je meer informatie willen lezen klik dan hier.