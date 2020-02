Vernieuwde mobiele categoriebrowser - Development-iteratie #175

Development-iteratie #175 is een feit. In de afgelopen twee weken hebben we een vernieuwde categorie browser ontwikkeld en zijn we verdergegaan met aanpassingen die het posten van afbeeldingen gemakkelijker moeten maken.

Vernieuwde mobiele categoriebrowser

Iedereen heeft de categoriebrowser weleens gezien en gebruikt; het is namelijk de tool om de categorie die jij zoekt, te vinden. De categoriebrowser is onder andere te vinden op de Pricewatch-, Vraag & Aanbod- en Reviewportal. Uit data, usabilitytests en gebruikersfeedback bleek dat deze tool op mobiel nog wat te wensen overliet; het was namelijk lastig om in de lange lijst de gewenste categorie te vinden. Na een aantal A/B-tests te hebben uitgevoerd, hebben we de juiste verbetering gevonden. Deze is vanaf nu te zien op de mobiele versie van de website.

Naast de visuele upgrade is de flow ook anders. Zodra je op een hoofdcategorie klikt, bijvoorbeeld 'Tablets en telefoons', wordt er een scherm geopend dat de onderliggende categorieën laat zien. De hoofdcategorie 'Componenten en randapparatuur' heeft nog een extra laag.

Deze weergave waarbij elk filter een eigen scherm krijgt, kennen jullie misschien al van het filteren op mobiel. Door deze manier van weergeven zijn complexere taken gemakkelijker te voltooien.

Posten afbeeldingen - Multi-upload in fotoalbum

Nadat we in de vorige iteratie een copy-pastefunctie hebben toegevoegd aan het uploadproces voor afbeeldingen bij gebruikersreviews, hebben we de werking daarvan nu ook toegevoegd in het fotoalbum. Daarmee hebben we een basis gelegd om het op de relevante plekken gemakkelijker te maken om afbeeldingen toe te voegen.

In het fotoalbum kun je nu dus afbeeldingen via copy-paste uploaden en kun je ook verschillende afbeeldingen tegelijk uploaden. Ook zijn we voor het genereren van geoptimaliseerde afbeeldingen voor het fotoalbum overgestapt op Thumbor. Zie plan: Heroafbeeldingen in reviews en Thumbor - Development-iteratie #115 voor wat Thumbor is. Vanwege het gebruik van Thumbor verdwijnt wel de mogelijkheid om de fotoalbumstatistieken te ondersteunen. De statistiekenpagina zullen we dan ook bij de volgende release, op 3 maart, verwijderen.

En verder

Er is een kleine upgrade doorgevoerd bij de e-mailnotificaties. In de meeste notificatiemails zat een inhoudelijke dubbeling. Dat is opgeschoond en ook heeft een klik op een link vanuit een e-mail nu tot gevolg dat de bijbehorende on-site notificatie meteen op 'gelezen' wordt gezet.

Verder hebben we een bug gefikst waarbij nieuwe beoordelingen niet direct goed werden verwerkt op de relevante plekken, waardoor een discrepantie onstond bij de weergave van V&A-advertenties in de listings bij sortering en filtering.