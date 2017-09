Heroafbeeldingen in reviews en Thumbor - Development-iteratie #115

Onze developers hebben iteratie #115 opgeleverd. De focus lag in deze sprint op het finetunen van de heroafbeelding in reviews en het implementeren van een nieuwe tool om thumbnails te genereren.

Heroafbeelding in reviews

Om artikelen meer visuele impact te geven hebben we het mogelijk gemaakt om reviews te voorzien van een zogeheten heroafbeelding. Dit is een grote afbeelding die boven aan de review over de hele breedte van het scherm wordt weergeven. Een voorproefje hiervan heb je al kunnen zien in deze .plan over de Tweakers Express. De hero in dat artikel was toen nog hardcoded. Inmiddels kan de redactie vanuit het cms heroafbeeldingen in reviews beheren, zodat je vaker reviews met een hero mag verwachten.

Naar aanleiding van eerdere feedback hebben we de weergave van de hero vereenvoudigd door het parallaxeffect weg te laten.

Thumbor

We liepen er steeds vaker tegenaan dat we voor vernieuwing van de lay-out ook een verandering in de grootte van thumbnails wilden. Dat klinkt eenvoudig, gewoon wat cijfertjes aanpassen, maar zodra dat voor een miljoen bestanden moet, zitten daar toch wat meer haken en ogen aan dan je wellicht zou denken. Bovendien wilden we de afbeeldingen en thumbnails daarvan automatisch laten optimaliseren, zodat er geen onnodige bytes over onze en ook jullie datalijn gaan. Om te voorkomen dat we de daarvoor benodigde wielen zelf moesten uitvinden, zijn we op zoek gegaan naar kant-en-klare mogelijkheden om dat te realiseren.

We zijn daarbij op Thumbor uitgekomen. Dat is een zelf te hosten service die automatisch afbeeldingen verkleint en/of uitsnijdt aan de hand van parameters in de url. Het resultaat daarvan wordt in een cache bewaard op onze Ceph-storage. Onze loadbalancers zorgen voor https- en http/2-verbindingen en gebruiken ook nog eens hun 'reverse proxy cache' voor de meestgebruikte afbeeldingen om het nog sneller te maken.

De nieuwe heroafbeeldingen waren tegelijk een mooie gelegenheid om te testen of we dit goed en schaalbaar hebben ingericht. We hebben ze bovendien zo ingesteld dat ze niet alleen geoptimaliseerd worden, maar dat ook de kwaliteit automatisch wordt aangepast als de afbeelding boven een bepaalde grootte uitkomt. Die grens staat op het moment van schrijven op 200kB, maar kunnen we uiteraard eenvoudig aanpassen aan de hand van feedback. We zijn in deze sprint ook bezig geweest om de site geschikt te maken om de meeste andere thumbnails eveneens via Thumbor te kunnen uitserveren.

Nieuw welkomstgeschenk

We hebben weer een nieuw welkomstgeschenk voor nieuwe Hero- of Elite-abonnees, namelijk een cadeaubon van respectievelijk twintig of vijftig euro van Alternate, Bol.com of Coolblue. Ben je nog geen abonnee, bekijk dan onze aboshop voor de perks die een abonnement je allemaal biedt.

Project Aidan

Onze developers hebben de mogelijkheid om af en toe tijd te besteden aan eigen projecten. Voor Crisp stond dit eigen project in het teken van een refactor van de rml-parser die ubb-code in bijvoorbeeld reacties of forumberichten omzet naar html. Xav en zijn vriendin hebben in de afgelopen negen maanden gewerkt aan de ontwikkeling van project Aidan, waarvan de release vrijdag succesvol heeft plaatsgevonden. Gefeliciteerd Tim!

Verder hebben we nog:

de lettergrootte voor de artikeltitels op desktop teruggebracht naar het originele formaat;

het formaat van de heroafbeelding op mobiel minder hoog gemaakt;

een aantal kleine bugs gefikst.

Community-pick

In deze iteratie mogen jullie weer stemmen op de voor jullie meest gewilde feature.