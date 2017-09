Verslag van Tweakers Express 2017: vr-games in de trein naar gamescom

Voor het vierde jaar op rij vertrok op zaterdag 26 augustus de Tweakers Express in alle vroegte vanaf station Amsterdam Centraal richting de gamescom in Keulen. Dit jaar niet alleen met lanwagons en consolegames, maar ook met vr-games aan boord.

Al ruim voor zeven uur 's ochtends staan de eerste tweakers op het perron in Amsterdam de trein op te wachten. Iets over zeven is het dan zover: de dertien rijtuigen lange trein vertrekt inclusief de ingestapte tweakers - en een enkele verdwaalde Japanner met een interrailticket - richting Utrecht, om vervolgens nog te stoppen in Den Bosch en Venlo, met als eindbestemming Keulen.

De Japanse verstekeling moet zijn ogen uitgekeken hebben, want de Tweakers Express was uiteraard weer afgeladen met vertier in samenwerking met onze partners. In twee rijtuigen was een lanparty opgesteld, met dikke gamesystemen verzorgd door hoofdsponsor Asus. Wie plaats nam achter een van de pc's om een potje te fraggen in Counter-Strike, kon zijn eigen vaardigheden aanschouwen op een aantal nieuwe gamemonitoren van AOC en LG. Zo was de LG-breedbeeldmonitor 34UC89G met 144Hz-paneel te bewonderen en kon er gespeeld worden op de 32UD99 met 4k-hdr-paneel. Het lokale netwerk werd aangelegd met behulp van Linksys' nieuwe WRT32X-gamingrouter en de nodige accessoires werden geleverd door HyperX en Asus.

Er was echter ook gedacht aan tweakers die op de vroege ochtend niet direct behoefte hadden aan een intensieve gamesessie. In de socialwagon stonden de nodige bord- en kaartspellen klaar en al snel vulden de tafeltjes zich en deed het rijtuig zijn naam eer aan. Ondertussen begon ook het rijtuig met consolegames vol te lopen. Hier konden de aanwezige tweakers het tegen elkaar of de crew opnemen in onder andere FIFA 17, Mario Kart 8, Rocket League en Mortal Kombat X.

Bergen beklimmen en bommen ontmantelen in de trein

Geheel nieuw in de Tweakers Express was de mogelijkheid om te gamen met een virtualrealitybril. Een gedurfd idee, al zeggen we het zelf, maar dat bleek bijzonder goed te slagen. Zonder problemen wisten vele moedige treinreizigers virtuele bergen te bedwingen in The Climb of kogels te ontwijken in Superhot VR. Ook zagen we geregeld een aantal tweakers driftig bladeren in een dikke stapel papier en met lichte paniek aanwijzingen geven aan de speler met de vr-bril op, die onder de druk van een aflopende timer een bom moest zien te ontmantelen in Keep Talking and Nobody Explodes. Asus nam onder andere zijn ROG Strix GX501-laptop met GTX 1080 Max-Q mee om de vr-games te draaien.

Gezelligheid en cosplay

De Tweakers Express is niet alleen gamen, maar ook veel gezelligheid. De sfeer zat er dan ook al snel goed in. We zagen dit jaar weer veel bekende gezichten, maar ook maakten we kennis met nieuwe tweakers. Wat daarnaast opviel in de trein, is het succes van de Nintendo Switch. Verschillende tweakers hadden hun draagbare console meegenomen en er werden dan ook de nodige potjes Mario Kart gespeeld. Ook waren er dit jaar weer een aantal reizigers die veel moeite in hun outfit hadden gestoken en dan ook het nodige bekijks trokken.

Drie locs

Ook treinliefhebbers kwamen aan hun trekken, want om de reis naar Keulen te maken had de Tweakers Express dit jaar maar liefst drie locomotieven nodig. Vanwege werkzaamheden bij Eindhoven werd de trein vanaf Den Bosch via Nijmegen naar Venlo omgeleid. Dat gebeurde via de Maaslijn, waar geen bovenleiding aanwezig is, dus werd er een diesellocomotief ingezet. Vanwege de omleiding moest de trein ook een stukje in de andere richting rijden en daarom waren er aan beide kanten van de trein elektrische locomotieven aanwezig.

Tweakers Express 2017 - Foto: Dennis te D.

Even voor de middag rolde de Tweakers Express Bahnhof Köln Messe/Deutz binnen. Veel van de aanwezige tweakers snelden zich naar de Gamescom, om daar op de beursvloer de nieuwste games zelf uit te proberen, cosplayers te bewonderen of goodies te scoren. Dat de Tweakers Express ook een prima uitje is voor wie niet van gamen houdt, bleek maar weer eens uit de vele bekende gezichten uit de trein die we in de loop van de dag tegenkwamen in Keulen. Het prachtige terrasweer en de koude Kölsch droeg daar ongetwijfeld aan bij.

En weer terug

Na een middag op de Gamescom of in Keulen vertoefd te hebben, werd aan het einde van de middag de terugreis aangevangen. Moe en voldaan ploften veel tweakers neer op een zitplek, na aan bezoekje aan de bar gebracht te hebben voor wat al dan niet alcoholische versnaperingen. De gezelligheid van de heenreis werd nog eens dunnetjes overgedaan op de weg terug. Ook in de lanwagons, bij de consoles en bij de bordspellen bleven de stoeltjes bezet, want van gamen kun je nu eenmaal moeilijk genoeg krijgen.

Aan al dat moois kwam op de late avond een einde, toen de Express weer op zijn beginpunt Amsterdam CS aankwam. Hoewel dit al de vierde keer is dat we de Tweakers Express hebben kunnen laten rijden, blijft het ook voor ons als crew een bijzondere ervaring en was het wederom een dag die ons nog lang zal bijblijven. Dat alles is niet mogelijk zonder jullie aanwezigheid, onze partners en de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet. Veel dank en tot een volgende keer!