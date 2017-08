Tweakers Express Update: loterijprijzen en bordspellen

Nog minder dan een maand voor we met onze enige, echte, eigen gametrein richting de Gamescom vertrekken. In deze update praten we je bij over de loterij aan boord van de trein en de invulling van de social wagon. Ook kunnen we je input gebruiken voor de gamesselectie aan boord.

Jullie voorliefde voor winacties en prijzen zijn ons niet onbekend, dus laten we daar beginnen. Als passagier van de Tweakers Express ben je automatisch deelnemer aan de loterij die we op de terugweg organiseren. In de vorige update wisten we je al te vertellen dat AOC een 24"-gamingmonitor in de prijzenpot had gegooid en we kunnen je nu melden dat onze partner LG eveneens een 24"-scherm beschikbaar stelt. Ook hier gaat het om een gamingmodel met snelle responstijden en een maximale refreshrate van 144Hz.

Onze hoofdsponsor Asus doet ook een duit in het zakje, twee duiten zelfs. Om te beginnen een ROG Strix Evolve-gamingmuis, natuurlijk uitgerust met rgb-verlichting. Daarnaast maak je ook nog kans op een ROG Centurion-headset, met 7.1-surroundsound, tien verschillende drivers en microfoon met noise cancelling. En vergeet niet de update van volgende week te checken, daarin maken we bekend hoe je de Asus ROG GX501-gaminglaptop ter waarde van 3299 euro kan winnen!

Social wagon en consolegames

Vorige keer vroegen we je wat voor soort spellen je het liefste zou doen en met ruime voorsprong kwamen bordspellen als winnaar uit de bus. Wij zullen er een aantal regelen, maar voel je vooral ook vrij om zelf bord- en/of kaartspellen mee te nemen aan boord. Op de terugweg zorgen we voor een pubquiz, natuurlijk met Tweakers- en techvragen.

Naast pc's hebben we natuurlijk ook consoles aan boord van de Express. De aanwezige games hiervoor staan nog ter discussie en we horen heel graag van jullie welke games jullie zouden willen spelen. In de poll onderaan dit bericht kun je aangeven met welke game uit de selectie je het liefst aan de slag gaat

Van Gamescom naar Echo Base?

Is Star Wars Battlefront II voor jou een van dé games die je in Keulen wil gaan checken? Dan is er nog een evenement dat eigenlijk op je radar hoort te staan. Op 16 december wordt in Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht Echo Base Con georganiseerd. Dit evenement, waarvan de opbrengst naar Unicef gaat, belooft de place to be te worden voor Star Wars-liefhebbers in Nederland. Zo zullen er diverse panels en screenings gehouden worden op het hoofdpodium en zijn in elk geval acteurs Jeremy Bulloch (Boba Fett) en Tim Rose (Admiral Ackbar) aanwezig in Utrecht. Natuurlijk kunnen er ook allerhande Star Wars-goodies ingeslagen worden en zijn onder meer het Dutch Garrisson van fangroepering 501st Legion en de R2-D2 Builders Club aanwezig om respectievelijk hun pakken en droids te tonen.

Kaarten zijn hier te koop, maar mocht je met de Tweakers Express meegaan, dan heb je de kans om aan boord via de loterij een van de drie setjes van twee kaarten te winnen. Zo maak je dus niet alleen Gamescom mee, maar wellicht ook Echo Base Con in december!

Helaas, er komt geen Hangout

Deze update hebben we helaas ook slecht nieuws te melden. Onze geplande Hangout in Keulen hebben we met pijn in het hart af moeten blazen. Het idee was om jullie een locatie te bieden waar je een hapje en drankje kon doen, genoeg te gamen viel en waar je natuurlijk je medetweakers kon ontmoeten. Helaas hebben we niet genoeg aanmeldingen ontvangen om dit door te kunnen zetten. Mensen die al een kaartje hadden gekocht, krijgen natuurlijk het aankoopbedrag teruggestort.

Deals, deals, deals

We hebben een combideal voor wie nog geen Tweakers-abonnement heeft. Voor 109 euro krijg je voor een jaar een Hero-abonnement en een ticket voor de Tweakers Express. Dat is een ticket voor de earlybirdprijs en 55 procent korting op je Hero-abonnement. Ook bij Elite is een combideal te vinden en je kunt de combideal via automatische incasso in maandelijkse termijnen betalen. De combideals kun je vinden in de abostore of gewoon via de onderstaande links. Let wel, de combideal is alleen van toepassing bij nieuwe* abonnees.

*=Elite- of Plus-abonnees met een abonnement dat is afgesloten voor 20 februari 2017, komen ook in aanmerking voor deze actie. Stuur een mail naar tweakersexpress@tweakers.net en we zorgen ervoor dat je het Tweakers Express-ticket met korting kunt kopen.