Kom naar Zaandam Valley en praat mee over de toekomst van Albert Heijn

Albert Heijn, de grootste supermarkt van Nederland. Velen denken meteen aan het blauwe uithangbord en de supermarkt, maar er zit nog veel meer achter het merk. Albert Heijn daagt Tweakers uit om mee te komen praten over Nederland in 2025. Tijdens het Zaandam Valley – What’s Next? Rethink the future of Retail gaat AH met jou op zoek naar het antwoord op de vraag: Hoe doe jij over acht jaar je boodschappen? Er is een heel programma opgezet met talks, workshops en demo's, dus je zal je niet vervelen.

AH nu en in de toekomst

Albert Heijn is niet alleen een supermarkt, het is ook een innovatief ict-bedrijf. Dat gaat verder dan de Appie-app, de kookvideo’s op de site of de handscanner in de winkel. Want naast de plekken waar we als consument mee te maken hebben, zijn er nog heel veel zaken achter de schermen die slimme it-oplossingen nodig hebben. De inkoop, logistiek, alles wat nodig is om de winkel vol en de klanten blij te houden, daar komt ict bij kijken. Tijdens het Zaandam Valley-evenement dat Tweakers samen met Albert Heijn organiseert, presenteert AH zich aan jullie, en gaat het gesprek met tweakers aan over de toekomst

Wat is er te doen?

Niet alleen met talks, maar ook met workshops, met demo’s en natuurlijk met de nodige fun. Wat kan je zoal verwachten? Een inkijkje op de toekomst van het hoofd van de it-afdeling, talks over de transitie van oude, moeizaam schaalbare applicaties naar een volledig schaalbare container. Een reis via ict van de bananenboom naar de boodschappentas. Waar begint en eindigt de it-invloed? Natuurlijk komt big data aan de orde en nog veel meer. We zetten hieronder het programma op een rijtje voor je.

Programma

Social

Naast alle inhoud is er ook genoeg ruimte voor ontspanning, voor netwerken of gewoon om gezellig bij te praten. Voor de lunch wordt natuurlijk gezorgd, evenals voor de aangeklede borrel achteraf. Met arcadekasten, Mario Kart en zo nog wat leuke dingen zoals een Kahoot!-quiz. Want ook dat is cultuur bij AH, work hard, play hard.

Wil je erbij zijn? Dat kan! De toegang is gratis. Je kan je aanmelden via Eventbrite.

Wie wat waar

Onderwerp: Zaandam Valley | What's next? Rethink the future of reatil.

Datum: zaterdag 9 september 2017

Locatie: Hoofdkantoor Ahold Delhaize. Provincialeweg 11 in Zaandam.