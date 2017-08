Team Tweakers in de Hackatrain 2017 - Ga jij mee naar Berlijn in 2018?

Begin juli vertrok de Hackatrain naar Berlijn. Aan boord van deze rijdende hackathon waren onder andere vier tweakers, die als #teamtweakers de competitie met de andere teams aangingen. Doel was een middel verzinnen om het reizen voor de internationale reiziger makkelijker te maken. Aansluitend was er het Tech Open Air festival waar we drie dagen lang van hebben kunnen genieten.

Hackathon

In een werkelijk afgeladen trein vertrokken h a l, Hedgy Jay6, en zeef vol goede moed. Al snel was ons duidelijk dat de informatievoorziening aan de passagiers in de trein zelf nog wel wat beter kon. Met dat idee zijn we voortvarend aan de slag gegaan in de Hackatrain.

Na aankomst in Berlijn ging de hackathon nog anderhalve dag door in Ahoy Berlin, een verzamelgebouw voor start-ups met goeie koffie, hippe Fritz Kola en prima keuken. Alle teams werden goed in de watten gelegd, niet alleen met eten en drinken maar ook met inspirerende talks en behulpzame coaches. Helaas was het idee van #teamtweakers net niet goed genoeg voor de top 5, maar we hebben wel heel veel plezier gehad met het bedenken en ontwerpen.

Een korte impressie van onze reis kun je in deze video terugkijken.

Wil jij volgend jaar ook mee?

We hebben als Tweakers de smaak te pakken voor de hackatrain. Volgend jaar willen we minstens in de top drie eindigen. We gaan er de komende tijd echt werk van maken en een Tweakers-dreamteam opzetten. Dat bestaat uit drie personen en zal een mix zijn van Tweakers HQ en de community. Wil jij in 2018 mee naar Berlijn als lid van #teamtweakers? Geef je op via de comments en vertel ons wat jouw specialiteit is. Wil je alleen een keer naar Tech Open Air met Tweakers? Geef je dan op in de poll hieronder.