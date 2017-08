Test de Moto Z2 Play op Tweakers HQ en maak kans op een van de toestellen

Zien is geloven. Wij tweakers testen alles graag. Als het even kan doen we dat het liefst zelf. Motorola weet dit en wil daarom graag jullie de kans bieden om als eerste aan de slag te gaan met de Moto Z2 Play en alle bijbehorende Moto Mods. Wordt de Z2 play net zo's succes onder de tweakers als de Z1? Jullie gaan het zelf ervaren.

Tweakers testen bij Tweakers

Waar is dat testen beter te doen dan op Tweakers HQ. We maken er een leuke avond van. Na een warm welkom vanuit Tweakers gaat Motorola jullie alles vertellen over de Z2 en de Mods. Daarna is het hands-on-tijd en krijgen jullie uitgebreid de kans om met de toestellen aan de slag te gaan. Niet alleen zijn er veel toestellen en mods, we geven ook een workshop smartphonefotografie door niemand minder dan onze eigen Jeroen Horlings.

Win je eigen Moto Z2 Play

Dat is natuurlijk nog niet alles. We gaan die avond ook nog een aantal Moto Z2 Play toestellen -inclusief een aantal Mods- onder de aanwezigen verloten. Dus wie weet ga jij wel naar huis met je eigen gloednieuwe Moto Z2 Play! Ben je erbij? Vul de poll hieronder in!

Wie wat waar

Locatie: Tweakers HQ

Datum: 24 augustus

Programma

Inloop & hapje 17:00

Start programma: 18:00

Einde programma: 21:45

