Reacties redactionele content - Development-iteratie #112

Bij het live gaan van de nieuwe lay-out van de redactionele content kregen we van veel gebruikers feedback over de uitlijning van de reacties. We zijn met deze feedback aan de slag gegaan, met als resultaat dat we de reacties nu in het midden van de pagina plaatsen, net zoals de tekst van het artikel. Daarnaast hebben we wat kleine verbeteringen gedaan aan de styling van de elementen rondom de reacties, zodat een rustiger beeld ontstaat. Verder hebben we de stippellijn die naast de reacties staat, aangepast, omdat we erachter kwamen dat deze tot slechtere scrollprestaties leidde.

Nieuwe mobiele productlisting

Om de bruikbaarheid van de productlisting in de Pricewatch op mobiel te verbeteren hebben we daar een aantal subtiele aanpassingen gedaan aan de presentatie. Door de elementen wat anders weer te geven, ontstaan meer rust en overzicht, zodat je een beter beeld krijgt van de producten. In de afgelopen periode hebben we verschillende versies getest, met onderstaande uitvoering als winnaar.

Community-pick

Met een overtuigende 42 procent werd in de poll bij het het vorige .plan gekozen voor ‘Gifv-ondersteuning in het forum’. Vanaf nu kun je de animaties van imgur (gifv) in het forum gebruiken. Je kunt dit doen door de url tussen [video]-tags te zetten bijvoorbeeld: [video]http://i.imgur.com/A61SaA1.gifv[/video]

Security issue

Met dank aan een oplettende gebruiker die ons mailde op security@tweakers.net, hebben we een beveiligingsprobleem kunnen oplossen. Xss is niet langer mogelijk in notificatiemails. Grote dank voor het melden. Het goodiepakket van Tweakers is onderweg :)

Uitbreiding van het developmentteam

Zowel op 1 juni als op 1 augustus hebben we een nieuwe developer in het developmentteam mogen verwelkomen: Donovan en Bas. Met hun komst is het team nu op volle sterkte.