Test als eerste in Nederland de allernieuwste Samsung-telefoon

Je hebt het vast al op Tweakers voorbij zien komen. We verwachten dat Samsung op woensdag 23 augustus met een nieuwe grote introductie komt. Wat het gaat worden is nog niet zeker, maar volgens onze bronnen is dit de opvolger in de Note-serie.

Ben jij een van de zestig tweakers die als eersten in Nederland de nieuwste telefoon van Samsung gaan vasthouden, bekijken en testen? Samsung nodigt je uit voor het Unpackd-evenement op 23 augustus in het Naarderbos. Het zal je op Unpackd aan niets ontbreken. Van hapjes en drankjes tot diner: alles is voor je geregeld.

Wat gaan we doen?

Om 17 uur kijken we samen naar het Unpackd-evenement in New York. Dat doen we niet in een zaaltje met klapstoeltjes, maar in zaal met onder andere 360-gradenprojectie en wat andere hightech snufjes. Na het Unpackd NY-evenement is er een korte uitleg van Samsung Nederland en daarna mogen jullie los op de nieuwe Samsung. Van al dat testen komen we bij tijdens het diner, dat aansluitend voor jullie klaarstaat.

Testen

Er zijn drie ruimtes waarin je het toestel maximaal kunt testen. Jullie gaan het design van de telefoon ervaren en het gebruik simuleren in verschillende tests. Daarbij gaat het om fotografie, waterdichtheid, connectiviteit, gaming en nog veel meer. De bedoeling is dat jullie allemaal ruim de tijd krijgen om het toestel te testen.

Maar dat is nog niet alles. We selecteren op die dag een testpanel dat nog eens twee weken met het toestel aan de slag mag voor een userreview. De leden van dat testpanel krijgen als dank voor hun moeite een Samsung-tegoedbon.

Meedoen?

Samsung Unpackd Wil jij bij de onthulling van de nieuwste Samsung telefoon zijn? Poll Ja, ik wil aanwezig zijn op 23 augustus en ik ben een echte Note-fan.

Ja, ik wil aanwezig zijn op 23 augustus en ik ben een iPhone-gebruiker.

Ja, ik wil aanwezig zijn op 23 augustus en ik ben een Android-gebruiker.

Nee, ik laat dit evenement aan me voorbijgaan.

Ja, ik wil aanwezig zijn op 23 augustus en ik ben een WM of ander OS gebruiker.

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent Je gebruikt een adblocker en daarom kun jij niet meedoen aan deze actie. Lees over ons verdienmodel en waarom jouw steun voor ons belangrijk is.

Praktisch & spelregels