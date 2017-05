Door Arnoud Wokke, donderdag 11 mei 2017 10:24, 45 reacties • Feedback

Submitter: marcmeide

De Nederlandse toezichthouder ACM heeft richtlijnen gepubliceerd waaraan sites met gebruikersreviews zich zouden moeten houden. Volgens de ACM is er structureel nu niets mis, maar kunnen sites transparanter zijn over hoe gebruikersreviews tot stand komen.

De richtlijnen gelden als 'guidance' en zijn dus niet bindend, meldt de ACM. Desondanks zijn die 'tips' niet zo vrijblijvend. "Het belang van online reviews voor bedrijven en consumenten neemt toe en daarmee het belang van de betrouwbaarheid en transparantie", aldus Bernadette van Bruchum van de ACM. "Wij geven tips en informatie aan de bedrijven hoe zij zich aan de regels kunnen houden. Wij gaan ervan uit dat zij hiermee aan de slag gaan. Zo niet, dan kunnen wij handhaven." Met 'handhaven' bedoelt de ACM veelal waarchuwingen uitdelen of boetes opleggen.

De toezichthouder wil dat sites transparanter worden over gebruikersreviews. In de regels staat onder meer dat duidelijk moet zijn of de gebruiker het product of de dienst gratis heeft gekregen en bovendien moeten sites positieve en negatieve reviews hetzelfde behandelen. Sites mogen gebruikers wel oproepen of stimuleren reviews te schrijven, maar daarbij mogen ze volgens de regels niet sturen op de toon of het oordeel van de review.

De ACM noemt het 'aannemelijk' dat er nepreviews online staan bij Nederlandse sites. "ACM heeft echter geen aanwijzingen gevonden dat dit in Nederland op dit moment op grote schaal gebeurt of voor veel schade zorgt." De autoriteit heeft voor het onderzoek naar gebruikersreviews en het vaststellen van de regels gesproken met vier sites, waaronder Tweakers, en met forumbezoekers van Tweakers.

Voorbeeld van een gebruikersreview die hopelijk nep is