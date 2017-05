Door Paul Hulsebosch, donderdag 11 mei 2017 10:03, 32 reacties • Feedback

Website Kotaku heeft van verschillende bronnen vernomen dat uitgever Electronic Arts heeft gesneden in het personeelsbestand van BioWare Montreal, de studio achter het onlangs verschenen Mass Effect: Andromeda. Een deel van het personeel is overgeheveld naar EA Motive.

Kotaku sprak vier bronnen 'rond de studio', die bevestigen dat Electronic Arts een reorganisatie heeft doorgevoerd bij BioWare Montreal. De studio maakt voorlopig geen eigen games meer, maar gaat BioWare Edmonton ondersteunen. Een deel van het team van BioWare Montreal is bovendien overgeheveld naar het eveneens in Montreal gevestigde EA Motive, om te werken aan Star Wars Battlefront II.

Het deel dat bij BioWare Montreal mag blijven, gaat meewerken aan de game die voorlopig enkel bekendstaat onder de werktitel Dylan en waarover de studio in Edmonton de leiding heeft. Er wordt in Edmonton al ruim vijf jaar aan Dylan gewerkt. Ook de derde studio van BioWare, in Austin, werkt mee aan de game. Het is de game waarvan EA eerder deze week via de kwartaalcijfers bekendmaakte dat hij met een jaar is uitgesteld. Dylan verschijnt nu in het boekjaar 2019, dat bij EA loopt van april 2018 tot en met maart 2019.

Het is niet ongebruikelijk dat een uitgever het personeelsbestand van een studio afbouwt nadat een groot project is afgerond. Aan het einde van het ontwikkeltraject wordt vaak extra personeel aangenomen, dat na de release weer ontslagen wordt. Of dat bij BioWare Montreal het geval is, maakt Kotaku niet duidelijk. Dat BioWare Montreal niet met een eigen project verder mag, is wel pijnlijk. De studio leverde al eerder ondersteunende diensten aan de hoofdvestiging in Edmonton, maar had bij Mass Effect: Andromeda voor het eerst de leiding over het ontwikkeltraject van een game. Er was echter veel kritiek op Andromeda. Zo werden laat in het traject nog grote veranderingen doorgevoerd in de game, wat volgens veel reviewers leidde tot een onevenwichtige game die geplaagd werd door bugs. Bij de eerste drie games uit de serie, die door de pers veel beter werden beoordeeld, had de studio in Edmonton de leiding.