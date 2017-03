Door Julian Huijbregts, donderdag 30 maart 2017 09:00, 20 reacties • Feedback

BioWare erkent in een bericht op Twitter dat Mass Effect: Andromeda kampt met problemen en zegt te luisteren naar feedback. De ontwikkelaar stelt hard te werken aan oplossingen en zal daarover volgende week uitgebreide details geven.

De tweet van BioWare komt een week na de release van de game, die lagere cijfers krijgt dan zijn voorgangers. Het BioWare-team zegt 'behoorlijk wat' feedback ontvangen te hebben en belooft daarnaar te luisteren. Op dinsdag 4 april zal de ontwikkelaar details geven over welke verbeteringen op korte termijn worden doorgevoerd. Tot die tijd verzoekt BioWare om vooral feedback te blijven geven.

Vlak voor de release kreeg de game nog een grote patch die veel problemen moest verhelpen. Behalve over bugs en technische foutjes, klagen veel spelers en recensenten over slechte gezichtsanimaties. Of BioWare daar met een patch verbetering in kan brengen, is niet bekend.