Door Julian Huijbregts, donderdag 30 maart 2017 08:31, 13 reacties • Feedback

Submitter: CH40S

Er zijn foto's online verschenen die vermoedelijk de Radeon RX 570 en RX 580 van AMD tonen. De nieuwe videokaarten hebben net als hun voorgangers een Polaris-gpu. Dat komt overeen met eerdere geruchten, die stellen dat er een refresh met iets hogere kloksnelheden komt.

VideoCardz toont foto's van twee videokaarten en een screenshot van GPU-Z. Een van de kaarten heeft een pcb met dezelfde indeling als de RX 480- en RX 470-kaarten, met een zespinsstroomaansluiting. Dit zou de RX 570-videokaart zijn. De andere kaart heeft een achtpinsstroomvoorziening. Dit is vermoedelijk de RX 580 en door deze van meer stroom te voorzien dan de RX 480, zou de kloksnelheid opgehoogd kunnen worden. De kaart is geproduceerd op 3 maart, heeft bordnummer C940 en een nieuw ontwerp. Ook bevestigt het opschrift dat de videokaart een Polaris-gpu gebruikt.

De foto's worden vergezeld van een GPU-Z-screenshot met daarin de specificaties van de RX 570. Deze komen overeen met wat in eerdere geruchten werd genoemd. De kaart zou 2048 streamprocessors hebben, over 128 tmu's en 32 rop's beschikken. De kaart heeft 4GB vram, maar er zouden ook varianten met 8GB komen. De geheugensnelheid is met 1750MHz niet veranderd.

Eerdere geruchten spraken erover dat de RX 500-kaarten beschikken over Polaris-gpu's die gebakken worden op een verbeterd procedé. Dat zou iets hogere kloksnelheden mogelijk maken, terwijl de videokaarten verder gelijk zijn aan de RX 400-modellen. Er zou één nieuwe gpu komen, de RX 550, een instapmodel met 640 steamprocessors.

AMD maakte eerder bekend dat zijn nieuwe high-end videokaarten met Vega-gpu niet in de RX 500-serie terecht zullen komen. Deze modellen gaan RX Vega heten. Concrete details over die videokaarten zijn nog niet bekend, maar AMD heeft gezegd dat ze in het tweede kwartaal van dit jaar uitkomen.

Volgens VideoCardz zal AMD de RX 500-serie op 18 april aankondigen. Rond diezelfde datum zouden de GeForce GTX 1080 en 1060 met sneller geheugen uit moeten komen. Woensdag verschenen al details van die kaarten.