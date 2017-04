Door Julian Huijbregts, dinsdag 18 april 2017 15:00, 28 reacties • Feedback

AMD kondigt de Radeon RX 500-serie van videokaarten aan. De RX 580 en 570 zijn gelijk aan hun tegenhangers uit de RX 400-serie, maar hebben een iets hoger geklokte gpu. De RX 560 krijgt 16 compute units in plaats van 14 en de RX 550 is een volledig nieuw budgetmodel.

Net als de RX 400-kaarten baseert AMD de nieuwe Radeon RX 500-modellen gebaseerd op Polaris-gpu's, die het bedrijf laat maken op het 14nm-finfetprocedé van GlobalFoundries en Samsung. AMD wijzigt de gpu-naam van Polaris 10 naar Polaris 20 en verhoogt bij de RX 580 de boostsnelheid naar 1340MHz. Dat was 1266MHz bij de RX 480. Bij de RX 570 is de boostsnelheid vastgesteld op 1244MHz, dat was 1206MHz voor de RX 470.

AMD brengt geen referentiekaarten uit in de RX 500-serie. De fabrikant laat het ontwerp over aan partners zoals Asus, Gigabyte, MSI en Sapphire. Dergelijke merken kunnen zelf videokaarten met een blower-koeler uitrusten, zoals AMD gebruikelijk doet op zijn referentieontwerpen. In de praktijk zullen de meeste kaarten een aangepaste koeler hebben met meerdere ventilators. AMD stelt dat de nieuwe kaarten vergelijkbare prijzen zullen krijgen als de modellen in de RX 400-serie.

Tweakers heeft dinsdag een review van de Radeon RX 580 en RX 570 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de nieuwe kaarten tot zo'n tien procent sneller zijn dan hun voorgangers. Die snelheidswinst is geheel te danken aan de verhoging van de kloksnelheid. Ook is het idle-verbruik van de nieuwe kaarten iets lager.

RX 580 RX 480 RX 570 RX 470 Codenaam Polaris 20 (14nm) Polaris 10 (14nm) Polaris 20 (14nm) Polaris 10 (14nm) Compute units 36 36 32 32 Streamprocessors 2304 2304 2048 2048 Kloksnelheid/boost 1257/1340MHz 1120/1266MHz 1168/1244MHz 926/1206MHz Rekenkracht (fp32) 6,2tflops 5,8tflops 5,1tflops 4,9tflops Geheugengrootte 8GB gddr5 8GB gddr5 4GB gddr5 4GB gddr5 Geheugenbus 256bit 256bit 256bit 256bit Geheugenbandbreedte 256GB/s 256GB/s 224GB/s 211GB/s Geheugenkloksnelheid 2000MHz 2000MHz 1750MHz 1650MHz Texture units 144 144 128 128 Board power 185W 150W 150W 120W

De RX 460, het instapmodel in de RX 400-serie, krijgt een opvolger in de vorm van de RX 560. Net als bij de duurdere modellen is de boostsnelheid van de gpu iets hoger. Bovendien zijn alle zestien compute units van de Polaris 21-gpu ingeschakeld. Bij de RX 460 waren twee daarvan uitgeschakeld.

Volledig nieuw is de RX 550, wat in feite een halve RX 560 is. Het budgetmodel heeft acht compute units, waarmee het aantal streamprocessors op 512 komt. De boostsnelheid is 1183MHz en er is 2GB gddr5-geheugen aanwezig. Met de RX 550 wil AMD een goedkope kaart bieden die betere prestaties moet bieden dan geïntegreerde gpu's. Wat de kaart verbruikt, heeft AMD niet bekendgemaakt.

RX 560 RX 460 RX 550 Codenaam Polaris 21 (14nm) Polaris 11 (14nm) Polaris 12(?) (14nm) Compute units 16 14 8 Streamprocessors 1024 896 512 Kloksnelheid/boost 1175/1275MHz 1090/1200MHz ?/1183MHz Geheugengrootte 4GB gddr5 2/4GB gddr5 2GB gddr5 Geheugenbus 128bit 128bit 128bit

AMD richt zich met de RX 500-kaarten naar eigen zeggen op gamers die een gpu van twee jaar of ouder hebben. De nieuwe videokaarten zijn niet bedoeld als een upgrade vanaf de RX 400-serie. Later dit kwartaal zal AMD zijn RX Vega-videokaarten uitbrengen die het hogere segment bedienen. Mogelijk worden de Vega-kaarten rondom de E3-gamebeurs in juni aangekondigd. De RX 580 krijgt een adviesprijs van 260 euro voor de 8GB-uitvoering en 230 euro voor het 4GB-model. De RX 570 moet 195 euro gaan kosten, terwijl de RX 550 voor 95 euro over de toonbank zal gaan. De RX 560 gaat in de Verenigde Staten 99 dollar kosten. Omgerekend en inclusief btw komt dat uit op 112 euro.

Sapphire RX 580 Nitro+, Asus RoG Strix RX 580 en MSI RX 570 Gaming X