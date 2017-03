Door Julian Huijbregts, maandag 20 maart 2017 10:15, 29 reacties • Feedback

Volgens geruchten presenteert AMD in april de RX 500-serie. Het zou gaan om rebrands van de huidige RX 400-videokaarten, maar de gpu's zouden gebakken worden op een verbeterd 14nm-procedé. Dat zou resulteren in iets hogere kloksnelheden.

Volgens Benchlife komt AMD met de Radeon RX 580, 570, 560 en 550. Alleen laatstgenoemde is een volledig nieuw model, want een RX 450 bestaat niet in het huidige aanbod. De RX 550-kaart zou een nieuwe Polaris 12-gpu krijgen. Een vermelding van deze kaart staat al op CompuBench. Uit de informatie die daarbij staat is op te maken dat de RX 550 is voorzien van een gpu met 10 compute units, daarmee zou de kaart 640 streamprocessors krijgen. De RX 460, momenteel het goedkoopste model, heeft er 896.

AMD laat zijn videokaarten maken op het 14nm-finfet-procedé van Global Foundries en zou volgens Benchlife voor de nieuwe modellen gebruikmaken van 14LPP, de verbeterde Low-Power Plus-node, terwijl de RX 400-kaarten volgens de Taiwanese website nog op de Low-Power Early-node worden gemaakt. Het verbeterde procedé zou voor iets hogere kloksnelheden of lager verbruik kunnen zorgen. Hoe groot het verschil zal zijn, is nog niet duidelijk.

Benchlife claimt dat AMD de gpu's van de RX 500-kaarten nieuwe namen zal geven. Polaris 10 en 11 zouden Polaris 20 en 21 worden. Ook het onderscheid tussen de grootste versie van de Polaris-chip voor de RX 580 en de kleinere variant op de RX 570 zou anders gaan heten: die krijgen de aanduidingen XTX en XL, in plaats van XT en Pro.

AMD maakte eerder bekend dat zijn nieuwe high-end videokaarten met Vega-gpu niet in de RX 500-serie terecht zullen komen. Deze modellen gaan RX Vega heten. Concrete details over die videokaarten zijn nog niet bekend, maar AMD heeft gezegd dat ze in het tweede kwartaal van dit jaar uitkomen.

Update: Mogelijk worden de huidige RX 400-kaarten al gemaakt op het 14LPP-procedé van Global Foundries. In dat geval zou AMD gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld het 14LPU-procedé van Samsung, merkt -The_Mask- op in een reactie. Samsungs 14nm-procedé van de vierde generatie zou rond deze tijd beschikbaar moeten zijn.