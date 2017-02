Door Julian Huijbregts, dinsdag 28 februari 2017 21:26, 16 reacties • Feedback

LiquidSky, een dienst waarmee gebruikers hun eigen games vanuit datacenters naar diverse apparaten kunnen streamen, gaat gebruikmaken van Radeon RX Vega-gpu's. AMD maakte tijdens de Game Developer Conference bekend dat de nieuwe gpu's onder die naam verkocht worden.

AMD maakte de samenwerking met LiquidSky bekend tijdens zijn presentatie op de Game Developer Conference. De ceo van LiquidSky vertelde de dienst Vega-gpu's gaat gebruiken en hij sprak daarbij over 4k-streamen. Hoewel hij niet letterlijk zei dat er een optie komt om games in ultra-hd-resolutie te streamen, leek hij daar wel naar te verwijzen. Op dit moment ondersteunt de gamestreamdienst 720p- en 1080p-resoluties.

LiquidSky biedt zelf geen games aan, maar gebruikers kunnen op een virtuele machine zelf games installeren. LiquidSky werkt op pc's met Windows, macOS en er is een Android-app voor tablets en smartphones. De dienst biedt een gratis variant aan met advertenties, een pay-as-you-go-model vanaf 4,99 dollar en een abonnement van 9,99 dollar per maand. Momenteel is de dienst in bèta en is het alleen mogelijk om op uitnodiging van de dienst gebruik te maken.

Op de LiquidSky-website staat dat de dienst vanaf 14 maart volledig wordt vernieuwd, met ondersteuning voor DirectX 12 en verbeterde grafische prestaties. Of dan de Vega-gpu's al in gebruik worden genomen is niet bekend. De dienst gebruikt ook gpu's van Nvidia.

De presentatie van AMD stond verder in het teken van software en games. Zo werd bekendgemaakt dat gpu-ondersteuning voor asynchronous reprojection bijna gereed is. Dat is een methode van SteamVR voor het verbeteren van grafische prestaties bij vr-games. Ook kondigde AMD een uitgebreide samenwerking met uitgever Bethesda aan. Volgens AMD gaat het om een langdurige samenwerking en niet voor slechts een paar games. De samenwerking moet optimalisaties in games met de Vulkan-api opleveren. Mogelijk worden Radeon-producten ook gebundeld met Bethesda-games, maar daarover is nog niets bekendgemaakt.

AMD gaf geen concrete nieuwe details over de grafische kaarten op basis van de Vega-gpu. Het is nog niet wat de exacte specificaties zijn. Wel maakte het bedrijf bekent dat de videokaarten onder de naam Radeon RX Vega verkocht zullen worden. Die keuze zou gemaakt zijn omdat de naam Vega al veel wordt gebruikt en enthousiast wordt ontvangen.

Hoe AMD de videokaarten gaat nummeren als er meerdere modellen komen is nog niet duidelijk. Wel maakte het bedrijf bij de presentatie duidelijk dat de kaarten geen namen krijgen als RX 490 of RX 580, die in het geruchtencircuit veel rondgingen. De RX Vega-gpu's komen in het tweede kwartaal van dit jaar, dat zei AMD eerder bij de presentatie van de kwartaalcijfers.