AMD heeft bevestigd dat het op 31 mei in zijn presentatie op de Computex-beurs Radeon RX Vega-kaarten voor gamers zal aankondigen. De videokaarten zijn dan echter niet direct beschikbaar. Volgens AMD komen er versies die in games sneller zijn dan de Frontier Edition.

Raja Koduri, topman van de Radeon Technology Group, heeft dat in een AMA op Reddit kenbaar gemaakt. Hij zegt dat Radeon RX Vega op de Computex-beurs wordt getoond, maar dat de videokaarten niet in diezelfde week in de winkels liggen. Wanneer de RX Vega-kaarten wel op de markt komen, is nog niet duidelijk. Koduri zegt dat AMD hard werkt aan de release, maar dat het gaat om een product met complexe eigenschappen, zoals het hbm2-geheugen en de high bandwidth cache controller, en dat het ook voor ontwikkelaars tijd kost om de nieuwe technieken te beheersen.

Waarschijnlijk heeft het wachten op de release van de RX Vega-kaarten te maken met de beschikbaarheid van hbm2-geheugen. Koduri stelt dat dit geheugen momenteel alleen te vinden is op extreem dure gpu's van de concurrentie, die niet voor gamers bedoeld zijn. Hij doelt daarmee op Nvidia-producten als de Tesla P100 en Quadro GP100 voor gpgpu-toepassingen.

"Het is niet alsof je naar de winkel om de hoek kunt lopen om hbm2 te krijgen", stelt Koduri. Wel zegt hij dat het goed nieuws is dat hbm2 door verschillende fabrikanten wordt aangeboden. De eerste generatie hbm werd enkel door SK Hynix geleverd, de tweede generatie wordt ook door Samsung gemaakt. Koduri zegt dat de productie van hbm2 nu in de richting gaat van een volume dat voldoende is om aan de marktvraag naar Radeon Vega-producten te voldoen.

AMD heeft meermaals beloofd om Vega in het tweede kwartaal van 2017 op de markt te brengen. Die belofte wordt ingelost met de release van de Radeon Vega Frontier Edition. AMD kondigde die kaart afgelopen dinsdag aan en brengt hem eind juni op de markt. Dat is echter geen videokaart voor gamers, maar een model dat is bedoeld voor wetenschappers en ontwerpers.

Koduri geeft in de AMA ook aan dat de RX Vega-kaarten voor consumenten beter geoptimaliseerd worden voor games. Hij zegt dat er uitvoeringen komen die in games sneller zijn dan de Frontier Edition. De aangekondigde kaart heeft een gpu met 4096 streamingprocessors en is voorzien van 16GB hbm2. Bij fp32-berekeningen die relevant zijn voor games, is de kaart met een score van 13tflops 50 procent sneller dan de Radeon Fury X.

