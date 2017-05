Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 19 mei 2017 10:01, 12 reacties • Feedback

Intel weerspreekt geruchten dat het bedrijf een licentie heeft genomen op de grafische technologie van concurrent AMD. Speculaties daarover gaan al maanden rond en leidden zelfs tot berichten dat Intel Radeon-gpu's zou gaan combineren met zijn chips.

Intel weerspreekt de berichtgeving in een korte mededeling aan Barron's Daily Tech Trader: "De recente geruchten dat Intel een licentie genomen heeft op AMD's grafische technologie zijn niet waar." Die geruchten staken weer de kop op nadat Fudzilla half mei 'bevestigde' dat Intel zo'n licentie had genomen. Fudzilla heeft geen goede trackrecord op het gebied van geruchten: veel claims van de site blijken achteraf niet waar te zijn.

Intel zag zich toch genoodzaakt de ontkenning uit te spreken aangezien vergelijkbare berichten al langer rondzingen. Eind vorig jaar was het Kyle Bennett van HardOCP die claimde dat de licentieovereenkomst tussen AMD en Intel rond was. Volgens de site zou Intel zelfs de licentie hebben genomen AMD's gpu-technologie te gaan gebruiken in zijn eigen grafische processors. In februari herhaalde de redacteur van de site het bericht met de toevoeging dat Intel en AMD zouden werken aan een multi-chip-module voor het instap- en mainstreamsegment.

In maart 2017 liep een licentieovereenkomst van Intel met Nvidia af. Gespeculeerd werd dat een deal met AMD niet zozeer over daadwerkelijk gebruik ging, maar diende om te zorgen dat het gebruik van gpu-technieken door Intel onder een geldige licentie zouden vallen. Niet bekend is of Intel nu met Nvidia onderhandelt over een vernieuwing van de deal, toch nog met AMD om de tafel zit, of besloten heeft dat een nieuwe gpu-licentieovereenkomst niet meer relevant is.