Intel en AMD werken samen aan nieuwe laptopchip - update

Intel en AMD werken samen aan een laptopchip, zo meldt een bron aan zakenkrant The Wall Street Journal. Die maakt gebruik van een Intel-cpu en een AMD-gpu. De samenwerking zou tot doel hebben om te concurreren met Nvidia.

De bron met kennis van de plannen van de chipfabrikanten zegt tegen de krant dat de gecombineerde chip is bedoeld voor 'lichte en dunne laptops die in staat zijn om high-end games te draaien'. Intel had plannen om het nieuwe product maandag aan te kondigen, de krant laat in het midden of dit nog gaat gebeuren. Een AMD-woordvoerder zegt in een reactie dat de nieuwe chip niet zal concurreren met Ryzen Mobile, omdat hij meer op gamers is gericht.

Er gaan al langer geruchten dat er een samenwerking van Intel en AMD op handen is. Zo zou Intel een licentie op gpu-technologie van AMD hebben genomen, iets wat Intel vervolgens ontkende. Daarnaast lekte in september een Intel-roadmap uit, waarop Hades Canyon-nucs te zien waren met een dedicated gpu. Het topmodel toonde een overklokbare i7-cpu met vier cores en acht threads, en een tdp van 100W. Volgens Benchlife zou het gaan om een Kaby Lake G-chip die bestaat uit twee dies, waarvan een van AMD die met de ander in verbinding staat via een pci-e x8 3.0-interface.

Een samenwerking zou Intel beter in staat stellen om te concurreren met Nvidia, aldus The Wall Street Journal. Momenteel concurreert het bedrijf met Nvidia op de markt voor hardware voor kunstmatige-intelligentietoepassingen. Ten opzichte van AMD is Intel de dominante speler op het gebied van processors, terwijl AMD het op de markt voor losse gpu's moet afleggen tegen Nvidia, dat daar een marktaandeel van tachtig procent heeft.

Update, 15.30: Intel heeft de komst van chips gecombineerd met AMD-gpu bevestigd. Het bedrijf schrijft dat er gebruik wordt gemaakt van hbm2-geheugen in combinatie met een Core H-processor. De dies staan in onderlinge verbinding met een zogenaamde emib . Intel maakte begin dit jaar details bekend over deze interconnect bridge, die het bedrijf in staat stelt modulaire chips te maken, waarvan de onderdelen niet op hetzelfde procedé gemaakt hoeven te zijn. De chip maakt verder gebruik van een power sharing framework waarmee onder meer temperatuur en verbruik beheerd kunnen worden. Op die manier moeten de processor en de gpu op basis van gebruik aangesproken kunnen worden, aldus Intel.

Een traditionele indeling vergeleken met de nieuwe indeling, volgens Intel