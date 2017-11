Android viert tiende verjaardag

Het is tien jaar geleden dat de Open Handset Alliance het 'open' besturingssysteem Android aankondigde. De aankondiging volgde na maanden van geruchten over de komst van een 'GPhone'. De eerste smartphone met het besturingssysteem kwam uiteindelijk in oktober 2008.

De Open Handset Alliance kondigde Android op 5 november 2007 aan als een 'open platform voor mobiele apparaten', bedoeld om de 'consumenten een veel betere gebruikerservaring te bieden dan wat beschikbaar is op mobiele platforms van dit moment'. De alliantie bestond uit 34 bedrijven, waaronder Google, HTC, Qualcomm, Nvidia, Motorola, Samsung en Texas Instruments, en providers als T-Mobile, China Mobile en Telefónica. Concurrenten als Nokia en Microsoft lieten destijds weten niet onder de indruk te zijn van het project.

De bètarelease bestond uit een pakket met een op Linux gebaseerd besturingssysteem met middleware, interfaces en applicaties die waren gebouwd op Java. De drijvende kracht achter de alliantie was Google, maar het zoekbedrijf benadrukte de openheid van het platform, dat fabrikanten en providers veel vrijheid en flexibiliteit zou geven om eigen producten te ontwikkelen.

De oorsprong van het besturingssysteem lag bij Android Inc, dat was opgericht door Andy Rubin. Die voormalige Apple-engineer had eerder Danger opgericht, dat de Hiptop annex Sidekick maakte, een vroege smartphone gericht op internetgebruik. Rubin gebruikte de opgedane ervaring voor Android Inc, dat de aandacht trok van Google, die de start-up in 2005 overnam en Rubin in de eigen gelederen bracht.

De eerste smartphone met Android werd de T-Mobile G1, die een jaar na de Android-aankondiging verscheen en die een fysiek toetsenbord en een touchscreen had. Het toestel was ontwikkeld als de HTC Dream. In de jaren ervoor waren er tal van geruchten dat Google aan een eigen GPhone-smartphone werkte. Naderhand bleek dat het bedrijf al een jaar voor de Android-aankondiging prototypes had ontwikkeld, die in eerste instantie geen touchscreen hadden, maar meer op een BlackBerry, met toetsenbord, leken.

De aankondiging van de eerste iPhone, begin 2007, zou ertoe geleid hebben dat Google terug naar de tekentafel ging om zich op ondersteuning voor touchscreens te richten. De release van Android 1.5 Cupcake, in 2009, maakte de ontwikkeling van toestellen zonder fysiek toetsenbord mogelijk. Dat was ook de eerste release die een 'lekkernij' als codenaam had, een praktijk die tot de dag van vandaag voortduurt. Andere belangrijke versies waren 2.2 Froyo, dat de basis voor Google Play Services legde, 2.3 Gingerbread met zijn visuele aanpassingen, 3.0 Honeycomb, dat het besturingssysteem geschikter maakte voor tablets, en 5.0 Lollipop met zijn Material Design.

Anno 2017 is Android met afstand het meestgebruikte besturingssysteem ter wereld. Afgelopen mei maakte Google bekend de mijlpaal van twee miljard maandelijks actieve Android-apparaten bereikt te hebben, een verdubbeling ten opzichte van 2014. Ondanks het succes van het besturingssysteem is er ook kritiek. De software leidt aan fragmentatie en oudere toestellen moeten soms lang wachten op een update, als ze die al krijgen. Vooral de beperkingen om snel en adequaat beveiligingsupdates naar oudere apparaten te brengen, krijgt kritiek.

Daarnaast werd Android naar voren geschoven als opensourceproject, maar er zijn nauwelijks bijdragen aan het Android Open Source Project, anders dan die van Google. De broncode wordt wel gebruikt door derde partijen voor forks, zoals Fire OS van Amazon. De invloed van de Open Handset Alliance op de ontwikkeling van Android is nihil. De juridische geschillen omtrent Android zijn ook nog niet achter de rug. Google wist de claims van Oracle over inbreuk op Java-patenten succesvol af te wenden, maar Oracle is in hoger beroep gegaan. Fabrikanten van Android-apparaten hebben wel met Apple geschikt over inbreuk op patenten van de iPhone-maker.

Android heeft zijn vleugels uitgespreid naar meer dan alleen smartphones; ook tv's, auto's, wearables en koelkasten draaien erop. Aan de stormachtige groei lijkt nog lang geen einde te komen. Concurrentie is er alleen in de vorm van iOS. In de beginjaren van Android waren er nog Symbian, Windows Mobile/Phone, BlackBerryOS en Firefox OS, maar inmiddels strijden alleen kleine initiatieven als Sailfish en Samsungs Tizen om de kruimels.