Door Arnoud Wokke, dinsdag 27 december 2016 06:00

De smartphonemarkt was jarenlang dynamisch en onvoorspelbaar. Analisten, die van terug- en vooruitblikken hun werk hebben gemaakt, bleken er steevast fors naast te zitten met hun voorspellingen voor de lange termijn. Niet omdat ze hun taken zo slecht uitvoeren, maar omdat grote spelers op de markt voor smartphones veel sneller opkomen en ten onder gaan dan op welke andere markt ook.

Neem nu het najaar van 2009, nog maar zeven jaar geleden. Nokia's besturingssysteem Symbian was marktleider, met ruim 44 procent, BlackBerry volgde met ruim 20 procent, daarna kwam Apples iOS met 17 procent en Windows Mobile met bijna 8 procent. En Android? Dat stelde nog weinig voor, nog geen 4 procent van de verkochte smartphones draaide op Googles mobiele besturingssysteem.

Zo'n twee jaar later stond alles op zijn kop. Android had Symbian ingehaald, hoewel Nokia in 2010 een recordaantal smartphones met zijn besturingssysteem had weten te leveren. Meer dan de helft van de verkochte smartphones was toen al een Android-telefoon. Apple bleef steken rond de 15 procent en de trotse marktleiders van weleer, Symbian en BlackBerry, waren rap op weg om irrelevant te worden.

In die tijd was er voldoende hoop op concurrentie voor Android en iOS. Microsoft was net begonnen met Windows Phone 7 en kreeg de wind in de rug door de steun van Nokia. BlackBerry kwam met een modern platform in de vorm van BlackBerry 10. Mozilla begon met werken aan Firefox OS en Samsung was begonnen aan Tizen. Later kwamen daar Ubuntu en Sailfish bij.

Nu is het eind 2016 en kunnen we de balans opmaken. Geen van die concurrenten heeft, ondanks het gezamenlijk spenderen van miljarden euro's aan ontwikkeling en promotie, een deuk in een pakje boter kunnen slaan. De strijd van de concurrenten loopt nu ten einde en er zijn twee duidelijke winnaars: Apple en Google. Hoe kan dat?