Hooggerechtshof VS: Googles gebruik van Java-code voor Android was fair use

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft Google gelijk gegeven in een ruim tien jaar durende rechtszaak die was aangespannen door Oracle. Dit laatste bedrijf claimde dat Google onrechtmatig Java-code had gekopieerd voor Android, maar hier gingen de rechters niet in mee.

De rechters zeggen in hun oordeel dat Googles gebruik van de code rechtmatig was, vanwege vier redenen. De belangrijkste reden is dat de overgenomen Java SE-code voornamelijk draaide rondom method calls, waarmee ontwikkelaars andere, eerder geschreven code kunnen oproepen. Die method calls worden dus niet gebruikt om de computer zelf nieuwe berekeningen te laten uitvoeren. De code heeft daardoor weinig waarde voor de consument die Android zou gebruiken. In plaats daarvan heeft de code volgens de rechters vooral waarde voor de ontwikkelaar die tijd heeft geïnvesteerd om die method calls te leren. Mede daardoor valt de overgenomen code onder het gebruik van fair use, stellen de rechters.

Daarnaast gebruikte Google de Java-code om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen, wat volgens de rechters een creatief proces is. Het doel van copyrightrecht is volgens de rechters immers niet om de makers van iets waar copyright op rust te belonen, maar juist om creativiteit te voeden.

Het derde punt is dat Google slechts een beperkt deel van de Java-code gebruikte. De 11.500 regels aan overgenomen code waren onderdeel van 2,86 miljoen regels aan code; Google gebruikte dus 'maar' 0,4 procent van Java SE. Daarbij was het volgens het oordeel moeilijk geweest om Java-ontwikkelaars aan te trekken zonder die code over te nemen, vanwege de praktische functionaliteit van de code.

Tot slot heeft de overname van de code voor Oracle niet geleid tot verlies van omzet of verlies van potentiële markten. Noch Oracle of Sun hadden volgens de rechters grote kans op succes gehad als ze de smartphonemarkt hadden betreden. Daardoor concurreerde de Android-software niet met Java SE en heeft Oracle dus geen financiële schade geleden door Googles gebruik van de code.

Met het oordeel van het Hooggerechtshof is een eerder oordeel van een lagere rechtbank teruggedraaid. In 2018 oordeelde een rechter in hoger beroep dat Googles gebruik van de Java-code geen fair use was. Deze rechter vond dat het gebruik van Google niet niet-commercieel was en oordeelde dat Google hier 42 miljard omzet mee had verdiend. Oracle zei eerder recht te hebben op een schadevergoeding van 8,8 miljard dollar. De rechtszaak begon in 2010, kort nadat Oracle Java-maker Sun Microsystems overnam.

Google wilde aanvankelijk van Sun Microsystems een licentie voor het Java SE-platform kopen, maar deze gesprekken liepen stuk door eisen die Sun stelde aan Java-applicaties. Suns beleid was namelijk dat programma's die met het Java SE-platform ontwikkeld waren op meerdere apparaten moesten kunnen werken. Niet alleen op Android-smartphones dus, maar bijvoorbeeld ook op computers en laptops. Google wilde echter dat Android een opensource-platform zou zijn met weinig beperkingen op het gebied van wat ontwikkelaars en gebruikers met Android kunnen doen. Dit interoperabele, multiplatformbeleid van Oracle zou hier tegen ingaan.

Daarom stopten de gesprekken tussen Google en Sun, en besloot Google zelfstandig de Android-platformsoftware te ontwikkelen. Google wilde hierbij dat ontwikkelaars die bekend waren met Java ook met Android konden werken en gebruikte daarom de 11.500 regels code van een Java SE-api.