'Nederland dreigde naar de rechter te gaan wegens miljardeneis van Oracle'

De overheid en Oracle zaten tussen 2015 en eind 2017 in conflict met elkaar over vermeend illegaal gebruik van Oracle-software. Op het hoogtepunt van de ruzie zou het bedrijf hebben gedreigd met een boete van 3,2 miljard euro, die de overheid voor de rechter wilde uitvechten.

Volgens onderzoek van het FD zouden acht ministeries en overheidsdiensten van de Nederlandse overheid illegaal gebruikmaken van Oracle-software. Om welke software het precies gaat, maakt het artikel niet duidelijk. Nadat Oracle dreigde met de miljardenboete, zou de overheid hebben gedreigd om het conflict voor de rechter te brengen.

Vanwege de ruzie kregen ministeries en uitvoeringsinstanties het advies om Oracle-medewerkers 'niet te vertrouwen op mondelinge toezeggingen'. Volgens een door het FD ingezien vertrouwelijke memo zouden de medewerkers de tactiek hebben om 'te dreigen op basis van incompliance' en 'mogelijke licentieproblemen zo groot mogelijk te maken'.

In november 2017 wist de overheid volgens het FD de miljardenclaim 'grotendeels onschadelijk te maken' door een schikking van 'enkele miljoenen'. Daarvoor zou de overheid een advocatenbureau hebben ingeschakeld. Door de ervaringen met Oracle zou de overheid een kenniscentrum hebben ingericht om de inkoopervaringen van ministeries te kunnen bundelen en gezamenlijk 'terug te kunnen vechten'. Volgens een ingewijde zou de relatie met Oracle wel op scherp zijn gezet en zouden onderhandelingssessies 'regelmatig' vroegtijdig worden afgebroken wegens 'te hoog opgelopen emoties'.

Ook nu zijn de problemen volgens de bronnen niet voorbij. Oracle zou bijvoorbeeld willen dat de Nederlandse overheid, net als andere zakelijke gebruikers, vanaf 2019 moet betalen voor gratis opensourcesoftware van Java.

Begin oktober sloegen ruim honderd grote bedrijven en instellingen daarnaast in het FD alarm over het gedrag van met name Oracle. De it-reus zou een verdienmodel hanteren waarbij klanten 'wurgcontracten' krijgen en het bedrijf 'vele miljoenen per jaar' aan nabetalingen opeist. Hiervoor zou het CIO Platform Nederland een klacht hebben ingediend bij de Europese Commissie.