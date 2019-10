Linux- en macOS-versies Shadow of the Tomb Raider verschijnen op 5 november

Feral Interactive brengt op 5 november de Linux- en macOS-versies van Shadow of the Tomb Raider uit. Het gaat om de Definitive Edition van de game, inclusief dlc's. Ook de eerdere twee Tomb Raider-games uit de nieuwe trilogie zijn voor Linux en macOS verschenen.

De Linux- en macOS-versies volgen ruim een jaar na de komst van Shadow of the Tomb Raider naar Windows. Ook de consoleversies verschenen vorig jaar in september. Feral Interactive, een uitgever die gespecialiseerd is in het uitbrengen van bestaande games op nieuwe platforms, is verantwoordelijk voor de ports.

Feral bracht ook ports uit van de Tomb Raider-reboot uit 2013 en van opvolger Rise of the Tomb Raider. Die games gebruiken de Vulkan-api in Linux en de Metal-api bij macOS. Systeemeisen voor de Linux- en macOS-versie van Shadow of the Tomb Raider zijn nog niet bekendgemaakt.