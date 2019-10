Pixel 4-kopers kunnen niet ongelimiteerd foto's uploaden zonder compressie

Google biedt kopers van Pixel 4-smartphones geen ongelimiteerde online opslag aan voor foto's en video's zonder compressie. Bij de Pixel 3 deed Google dat wel voor een periode van een aantal jaar. Het blijft mogelijk om ongelimiteerd foto's in 'hoge kwaliteit' te uploaden.

Op de specificatiepagina van de Pixel 4-smartphones adverteert Google nu met ongelimiteerde online opslag van foto's en video's in hoge kwaliteit. Dat geldt voor alle gebruikers van Google Foto's, ongeacht welke smartphone zij gebruiken. Foto's worden met compressie opgeslagen in een resolutie van maximaal 16Mp en de maximale videoresolutie is 1080p.

Bij de Pixel 3-toestellen gaf Google kopers de mogelijkheid om onbeperkt foto's en video's te uploaden in originele kwaliteit, zonder enige vorm van compressie. In de kleine lettertjes stond overigens wel dat dit ging om een aanbod dat geldig is tot 31 juni 2022. Daarna zou de gebruikte ruimte mee gaan tellen bij de opslagruimte die de gebruiker beschikbaar heeft in zijn Google-account.

De Pixel 4-smartphones zijn er alleen in uitvoeringen van 64GB of 128GB en het is niet mogelijk om de opslagruimte uit te breiden met een geheugenkaartje. De mogelijkheid om onbeperkt foto's en video's te uploaden in originele kwaliteit werd gezien als een pluspunt van de Pixel 3-smartphones. Google biedt bij die modellen ook nu nog ongelimiteerde opslag in originele kwaliteit aan.

Als Pixel 4-bezitters foto's en video's uploaden in originele kwaliteit, gaat dat af van hun opslagruimte bij Google. Gebruikers krijgen 15GB gratis, daarna moet er betaald worden voor meer ruimte. Dat kost 2 euro per maand voor 100GB, 3 euro per maand voor 200GB of 10 euro per maand voor 2TB. Bij jaarlijkse betaling kost dat respectievelijk 20, 30 en 100 euro.