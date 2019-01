Google zet eerste Drive-abo's om naar One in Nederland

Google is begonnen met het overzetten van de eerste Drive-abonnementen naar zijn One-dienst in Nederland. De aanbieder heeft klanten via e-mail op de hoogte gebracht van de wijzigingen., zoals het kunnen delen van opslag binnen een familie.

Tweakers kreeg donderdag van meerdere Drive-gebruikers de melding dat One bij hen was geactiveerd. Google stuurde hen een mail over de omzetting, inclusief informatie over de eigenschappen van een One-abonnement en een overzicht hoe ze hun opslag over Google Drive, Photos en Gmail verdeeld hebben. Daarnaast hebben ze als welkomstgeschenk 5 euro Play Store-tegoed ontvangen.

Op de Nederlandse Google One-pagina geeft Google inmiddels uitleg over de dienst en toont het de prijzen. One-gebruikers krijgen voor hun betaalde abonnement meer opslagruimte, waar maximaal vijf andere familieleden ook uit kunnen putten als hun gratis 15GB verbruikt is. Daarnaast kunnen klanten Google-experts raadplegen en kunnen ze aanspraak maken op voordeel, onder andere bij hotels en de Play Store.

De overschakeling komt niet als een verrassing: op 21 december meldde het bedrijf al aan klanten dat dit er aan zat te komen.