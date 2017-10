Nederlanders gebruiken gemiddeld 1GB per maand aan mobiele data

Nederlanders gebruiken per maand ongeveer 1GB aan mobiele data en dat is relatief weinig. In België is dat 860MB per mobiel abonnement met mobiel internet. Finland is koploper in de lijst van OESO met bijna 11GB per maand.

Het gemiddelde van de iets meer dan dertig landen die zijn aangesloten bij de OESO, is 2,3GB, blijkt uit het Digital Econonomy 2017-rapport van de organisatie. Het dataverbruik is het laagst in Slowakije met 0,66GB, terwijl landen als Finland, Letland en Oostenrijk er juist bovenuit steken. De cijfers zijn een gemiddelde over 2016.