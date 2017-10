Oculus verlaagt prijs van Rift-bundel definitief naar 449 euro

Oculus heeft bekendgemaakt dat de prijs van de bundel met de Rift-vr-bril en de Touch-controllers definitief verlaagd is naar 449 euro. Eerder verkocht Oculus de set al tijdelijk voor de prijs. Webshops in de Benelux bieden de bundel nu ook aan voor de lagere prijs.

In een blog maakt Oculus de nieuwe prijs bekend, in de VS is dat 399 dollar, in de Benelux betalen gebruikers 449 euro; de Amerikaanse prijs is exclusief btw. De bundel bestaat uit de Oculus Rift-headset, de Touch-controllers en een aantal games en softwareprogramma's. Het is dezelfde bundel die Oculus sinds juli tijdelijk aanbood voor dezelfde prijs. Dat ging om een aanbieding die zes weken geldig was. De Rift kost daarmee nu twee keer zoveel als de aankomende Oculus Go, een vr-bril die geen pc nodig heeft en software draait van de mobiele vr-bril Samsung Gear VR.

Met de nieuwe prijs is de Oculus Rift veel goedkoper dan zijn voornaamste concurrent, de HTC Vive. De prijs van die vr-bril met controllers werd in augustus verlaagd van 899 naar 699 euro. Beide brillen kwamen begin 2016 uit en zijn tot nu toe de enige high-end vr-brillen voor pc's. Samsung kondigde begin deze maand zijn HMD Odyssey aan, die betere specificaties heeft. Deze vr-bril voor het Windows Mixed Reality-platform komt in november uit in de VS voor 499 dollar.

Terugkijken: Videoreview van de Oculus Touch.