Pimax heeft ruim half miljoen euro opgehaald voor productie van 8k-vr-headset

Pimax heeft binnen enkele dagen omgerekend ruim een half miljoen euro binnengehaald met zijn campagne op Kickstarter. Met het geld wil de Chinese fabrikant een vr-bril maken met een 8k-resolutie. Op de CES-beurs begin dit jaar toonde het bedrijf al een prototype.

Het doel van de campagne om 200.000 dollar op te halen is al ruimschoots overschreden. De teller staat op het moment van schrijven op ruim 655.000 dollar, terwijl de campagne nog 44 dagen te gaan heeft. Tot nu toe hebben ruim duizend mensen geld toegezegd.

Een beperkt aantal 8k-headsets is beschikbaar voor mensen die 449 dollar inleggen. Een set met twee bewegingscontrollers en twee basisstations is er voor mensen die 799 dollar toezeggen. Ook komt het bedrijf met een goedkopere versie met een lagere 5k-resolutie, die is er voor backers die vanaf 349 dollar aan de campagne geven. Het bedrijf denkt vanaf begin volgend jaar de eerste brillen te kunnen leveren.

Op de Kickstarter-pagina schrijft Pimax dat de inputresolutie maximaal 4k is. Er komt echter ook een Pimax 8K X-model zonder scaler, die het mogelijk maakt om daadwerkelijk beelden de in 8k-resolutie zijn gerenderd te tonen. Deze versie moet op zijn vroegst in mei 2018 klaar zijn.

Het topmodel, de Pimax 8K, krijgt twee 4k-schermen, zodat ieder oog een resolutie van 3840x2160 pixels voorgeschoteld krijgt. Het gaat om 90Hz-panelen. De 5k-variant bevat twee schermen met ieder een resolutie van 2560x1440 pixels en dezelfde verversingssnelheid. Beide brillen hebben een beeldhoek van 200 graden, veel groter dan de 110 graden die de HTC Vive en Oclulus Rift bieden.

Het bedrijf stelt dat zijn brillen compatibel zullen zijn met SteamVR en Oculus Home. Games die voor de vr-brillen van HTC en Oculus ontwikkeld zijn, zouden dus speelbaar moeten zijn. Daarnaast heeft het bedrijf zijn eigen PiHome-winkel voor vr-content. Pimax maakt ook bewegingscontrollers die dezelfde functionaliteit zouden moeten bieden als de varanten voor de Vive en Rift. Daarnaast zegt het bedrijf dat de Pimax-brillen compatibel zijn met accessoires zoals het Lighthouse-trackingsysteem en de Vive-controllers of de Valve Knuckle-controllers.

Pimax zegt gebruik te maken van customized low persistence liquid displays, de schermen zouden een responstijd van minder dan 15ms hebben. De Pimax 8K beschikt over een module die beeldmateriaal in lagere resoluties kan schalen naar 8k-formaat. Ook bronmateriaal met een lagere resolutie zou er in de bril goed uit moeten zien, omdat het screendooreffect dankzij de hoge resolutie vrijwel niet aanwezig is.

De Chinese fabrikant heeft al een werkende versie van zijn 8k-bril gemaakt. Die demonstreerde het bedrijf tijdens de CES-elektronicabeurs in Las Vegas begin dit jaar. Tweakers kon de bril proberen en schreef erover in een overzicht van nieuwe vr-brillen. Eerder bracht Pimax een vr-bril met 4k-resolutie uit.