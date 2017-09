PlayStation 4-bezitters zeggen dat Rainbow Six Siege-patch console 'brickt'

Verschillende spelers van Rainbow Six Siege op de PlayStation 4 zeggen dat de nieuwste update voor het spel hun console kapot heeft gemaakt. De harde schijf zou het na de update begeven. Ubisoft erkent dat er een probleem is en zegt het samen met Sony te onderzoeken.

Op de Rainbow Six-subreddit doen gebruikers hun beklag over de update. Het is niet duidelijk in hoeverre alle spelers er last van hebben en of de update daadwerkelijk iets kapotmaakt. Sommige spelers claimen echter dat zij na de update hun console niet meer kunnen starten. Anderen zeggen last te hebben van vastlopers.

Ubisoft erkende zo'n tien uur nadat de berichten over de problemen op Reddit verschenen, dat er iets aan de hand is. In een tweet zegt het bedrijf dat er onderzoek wordt gedaan. Ook heeft de uitgever een ondersteuningspagina online gezet, waar meer informatie op moet verschijnen.

Op de pagina spreekt Ubisoft van een 'crashing issue'. De problemen zouden zich voordoen zodra spelers de update hebben geïnstalleerd en vervolgens proberen aan een party deel te nemen via een uitnodiging. Zowel gebruikers met een reguliere PlayStation 4 als gebruikers met een PlayStation 4 Pro lijken met de problemen te maken te hebben.