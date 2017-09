Evleaks: Huawei komt ook met Mate 10 Lite

Volgens smartphone-insider Evan Blass komt Huawei met minimaal drie varianten van de Mate 10-smarpthone. Naast de gewone uitvoering en het Pro-model, komt er een Lite-variant. Blass noemt nog een vierde codenaam, maar onduidelijk is of dat ook om een Mate 10-model gaat.

Op zijn Twitter-account @evleaks meldt Evan Blass dat Rhone de codenaam voor de Mate 10 Lite is en hij toont een uitsnede van een render waar die naam op staat. Ook noemt hij de codenamen Blanc, Alps en Marcel. De eerste twee zouden de namen zijn voor de Mate 10 en de Mate 10 Pro, bij Marcel plaatst Blass zelf nog een vraagteken.

Eerder merkte Evan Blass op dat het toestel met 18:9-scherm en twee dubbele camera's, waarvan vorige week foto's verschenen, mogelijk de Mate 10 Lite is. Dat toestel heeft een 6"-scherm met een resolutie van 2160x1080 pixels en waarschijnlijk een Kirin 960-soc.

Op de Chinese website Mydrivers is een foto verschenen die het glas van de gewone Mate 10 en de Mate 10 Pro zou tonen. Als het daadwerkelijk onderdelen van deze toestellen zijn, dan krijgt de Pro-uitvoering waarschijnlijk een iets groter scherm en een vingerafdrukscanner aan de achterkant, omdat er in de 'kin' van het toestel geen plaats voor is. De gewone Mate 10 krijgt een vingerafdrukscanner aan de voorkant, dat bleek ook uit een foto die woensdag online verscheen.

Huawei maakte tijdens de IFA-beurs begin september bekend dat de Huawei Mate 10 en Mate 10 Pro voorzien worden van de Kirin 970-soc, die een eigen 'ai-chip' heeft. Huawei gaat zijn nieuwe topmodel op 16 oktober officieel aankondigen. Of ook de Mate 10 Lite dan aangekondigd wordt, is niet bekend. Huawei heeft vaker stilletjes op een later moment een Lite-versie van zijn Mate-model uitgebracht.

Mogelijke onderdelen van Huawei Mate 10 (links) en 10 Pro-uitvoering