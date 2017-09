Huawei toont teaser van Mate 10 met 'ai-chip'

Huawei heeft een teaser online gezet waarin de aankomende smartphone Mate 10 is te zien. Met de korte video wil Huawei de nadruk leggen op de soc in de smartphone, die volgens de fabrikant beschikt over kunstmatige intelligentie.

De Mate 10 werd door Huawei geïntroduceerd door een korte video op Twitter te plaatsen. De video is voornamelijk bedoeld als teaser, aangezien er weinig duidelijke beelden van de smartphone zelf te zien zijn, en er wordt de nadruk gelegd op de ai-capaciteiten; dat moet gebeuren met de Kirin 970-chip, die Huawei eerder deze maand aankondigde. Huawei zelf beschrijft dat als real time artificial intelligence, waarmee de soc onder andere op slimme wijze taken en geheugen kan verdelen, graphics kan renderen en cameraplaatjes kan verwerken.

In de video verwijst Huawei naar 16 oktober; dan zal de fabrikant de Mate 10 officieel onthullen, en moeten er meer details bekend worden van de nieuwe smartphone. Of het nieuwe toestel ook naar Nederland en België komt is nog niet bekend.

Eerder kwam er al een foto naar buiten van de Huawei Mate 10, gepubliceerd door Evleaks. Een van de meest opvallende kenmerken is de dunne schermrand. Volgens Evleaks komt Huawei met nog drie varianten van de Mate 10, waaronder de Mate 10 Lite.