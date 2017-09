Evleaks toont foto van Huawei Mate 10 met dunne bezels

Evan Blass heeft op zijn Twitter-account een foto van een toestel met dunne schermranden gepubliceerd. Volgens de smartphone-insider gaat het om de Huawei Mate 10. Dat toestel wordt op 16 oktober officieel aangekondigd.

Blass zegt in zijn tweet dat hij de foto verkregen heeft via een tipgever. Meestal publiceert hij via zijn account @evleaks renders van nieuwe smartphones, maar dit keer is het een echte foto. Alleen de voorkant van het toestel is te zien en daaruit is op te maken dat de Huawei Mate 10 een 18:9-scherm heeft met dunne bezels aan de zijkanten.

De afmetingen van het toestel zijn niet bekend en daarom is het nog niet mogelijk om de exacte grootte van de bezels te berekenen. In ieder geval zijn de randen breder dan die van toestellen als de Samsung Galaxy S8+ en de Note 8, die een gebogen scherm hebben dat doorloopt aan de rand. Volgens Blass zit er een vingerafdrukscanner in de 'kin' van het toestel. Aan de bovenkant is een frontcamera te zien.

Huawei maakte tijdens de IFA-beurs begin september bekend dat de Huawei Mate 10 en Mate 10 Pro voorzien worden van de Kirin 970-soc, die een eigen 'ai-chip' heeft. De fabrikant claimt dat de soc beter is dan die in concurrerende smartphones van Apple en Samsung. Huawei gaat zijn nieuwe topmodel op 16 oktober officieel aankondigen.

Begin september verschenen er ook al renders van de Mate 10, die door @OnLeaks gemaakt zijn op basis van cadbestanden. Het toestel op de foto van Evan Blass komt overeen met het ontwerp zoals geschetst in de renders. Volgens geruchten krijgt het toestel 6GB ram, een dubbele camera aan de achterkant en tot 128GB opslagruimte, en draait de telefoon op Android 8.0.

Render van de Huawei Mate 10 op basis van cadbestanden