Eerste kabel voor hdmi 2.1 verschijnt online in webwinkel

De eerste ultra high speed-kabel, die geschikt is voor de hdmi 2.1-standaard, is verschenen in de onlinewinkel van Apple. Deze kabel haalt in vergelijking met de nu gangbare high-speed-hdmi-kabels een veel hogere bandbreedte van maximaal 48Gbit/s.

De kabel van het merk Belkin is twee meter lang en kost dertig euro. Deze specifieke kabel ondersteunt volgens de specificaties een resolutie tot 4096x2160 pixels. De maximale bandbreedte van 48Gbit/s is aanzienlijk hoger dan wat wordt ondersteund door de huidige high-speed-hdmi-kabels, die maximaal 18Gbit/s halen.

Begin dit jaar kondigde het HDMI Forum de hdmi 2.1-standaard aan; later dit jaar zullen de specificaties definitief gereed zijn, waarna naar verwachting eind 2017 of in 2018 de eerste tv's met hdmi 2.1 uitkomen. Hdmi 2.1 is vooral een standaard voor de toekomst; resoluties tot 10k worden ondersteund met een verversingssnelheid tot 120Hz. Hdr-weergave wordt ondersteund tot een resolutie van 8k.

Ook wordt game mode variable refresh rate ondersteund, waarmee het beeldscherm en de videokaart of apu compleet synchroon werken, zodat tearing en stotteren worden voorkomen. Hdmi earc wordt ook ondersteund bij hdmi 2.1, waardoor de hoogwaardige bitstreamaudioformaten, zoals Dolby Atmos en DTS:X, via de ultra-high-speedkabel in de hoogste kwaliteit kunnen worden doorgestuurd naar bijvoorbeeld een receiver of soundbar. Hdmi 2.1 ondersteunt ook de rec2020-kleurenstandaard met 16bit-kleuren.

Verder is er bij hdmi 2.1 ondersteuning voor dynamische hdr, zoals hdr10+ en Dolby Vision. Hdmi 2.0a ondersteunt enkel statische metadata; hdmi kan door de ondersteuning van dynamische metadata per scène of per frame de hdr-weergave aanpassen. De hdr-standaarden die gebruikmaken van dynamische metadata, zoals hdr10+ en Dolby Vision, worden echter al ondersteund door de huidige hdmi-standaarden. Dolby Vision heeft als kenmerk dat de metadata is geïntegreerd in het videosignaal, waardoor het al wordt ondersteund sinds hdmi 1.4b. Voor hdr10 is hdmi 2.0a noodzakelijk; ook voor hdr10+ zou in principe geen hdmi 2.1 nodig zijn.