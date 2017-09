Square Enix kondigt survivalgame Left Alive aan voor PlayStation 4 en pc

Square Enix heeft Left Alive aangekondigd, een survival action shooter die in 2018 verschijnt voor de pc en PlayStation 4. Onder andere ontwikkelaars van de Metal Gear- en Armored Core-series werken mee aan het spel.

De uitgever geeft nog weinig details over Left Alive. In de omschrijving op de website staat dat de game zich afspeelt in een duistere, griezelige wereld. Wel noemt Square Enix een aantal namen van ontwikkelaars die werken aan het spel. Dat gaat om Toshifumi Nabesima, director van de Armored Core-series, en Yoji Shinkawa, die verantwoordelijk is voor personages van de Metal Gear-serie.

Ook mechdesigner Takayki Yanase is betrokken bij Left Alive. Hij ontwierp al mechs voor games als Ghost in the Shell: Arise, Mobile Suit Gundam 00 en Xenoblade Chronicles X. In de teaservideo, die geen beelden uit de game bevat, is een verwoeste stad te zien, waar helikopters overheen vliegen die mechs vervoeren. Square Enix zegt later deze week meer informatie over het spel bekend te maken tijdens de Tokyo Game Show 2017.

Verder maakte Square Enix bekend dat Final Fantasy IX nu als downloadgame te koop is voor de PlayStation 4. De game verscheen oorspronkelijk in het jaar 2000. De PS4-versie is grotendeels ongewijzigd, maar bevat hd-weergave van video's, trophy-ondersteuning en 'optonele gameboosters', waaronder een high-speedmodus en een stand waarin de speler niet wordt aangevallen.